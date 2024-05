El nou model educatiu El Niu de la Guita obre preinscripcions per apropar els infants a la natura dels Aiguamolls

El Niu de la Guita, un projecte educatiu centrat en la naturalesa i l’aprenentatge vivencial amb seu a Castelló d’Empúries i a l’espai Sanamolls, es va presentar diumenge passat davant una vintena de famílies.

Va ser una trobada explicativa per donar detalls del projecte a les famílies interessades. L’acte es va dur a terme en l’espai Sanamolls, que serà el pati permanent de la futura escola. L’escoleta ideada per un grup de pares i mares de Castelló d’Empúries i Empuriabrava ofereix, doncs, un entorn en el qual els nens poden gaudir aprenent i connectant amb la naturalesa. A més, es destaca l’experiència beneficiosa del contacte amb l’espai de fangs, que hi ha a Sanamolls, que va néixer fa més de vint anys de la mà del biòleg i naturòpata Cote Framis que ha fet un balanç positiu de la trobada.

Distintiva metodologia

Entre els pilars del projecte, "es busca establir vincles amb la comunitat local i fomentar la participació en esdeveniments i activitats del poble. L’esperança és que aquest model d’escola tingui un bon acolliment i pugui inspirar altres projectes similars a la zona", destaquen Míriam Falgàs i Anna Maria Denclar, dues de les impulsores.

La distintiva metodologia proposada ha despertat l’interès de famílies i algunes inclús s’han animat a participar per tirar endavant aquest projecte. "El període de preinscripcions és el moment per apropar-nos amb les famílies afins però que encara potser tenen alguns dubtes que volen resoldre" comenta Anna Maria Denclar. A més de fomentar el contacte amb la natura com a aula en si mateixa, es vol promoure un aprenentatge guiat per la motivació, curiositat i interessos dels infants. Per això, a més del moviment i joc lliures, hi haurà racons d’interès en funció de les necessitats i interessos observats, exposa la mestra Aina Bover. Aquests espais fomentaran aspectes com la lectoescriptura, la manipulació, l’art, la lògica, les matemàtiques, entre d'altres. on els nens i nenes podran aprendre de manera significativa i segons el seu ritme.

L'espai de lectura ubicat a Sanamolls / Empordà

Amb ajuda de les famílies, Cote Framis ha estat els darrers dies preparant les instal·lacions per poder visibilitzar el projecte.

L’espai Sanamolls, ubicat al Parc Natural dels Aiguamolls acollirà als infants per aconseguir aquest apropament a la natura. Cote Framis, biòleg i coneixedor de la fauna i flora autòctones donarà un valor afegit a l’experiència: collirem les olives per fer-ne oli, veurem d’on surt la regalèssia, coneixerem plantes aromàtiques, sabrem els fruits de les diferents temporades, aprendrem a entendre a la natura, planificar i cuidar un hort, etc. Amb tot això esperem que els infants tinguin una experiència rica en aprenentatges i arrelada a l’entorn mentre gaudeixen d’un acompanyament respectuós que els permeti desenvolupar una bona autoestima, un desenvolupament emocional sa i bones competències relacionals, explica Miriam Falgàs.

L’especialitat dels banys d’argila, que proposa l’espai Sanamolls, és molt singular i única perquè es poden trobar en espais salvatges, però no en un espai d’aquestes característiques. "Jo remoc el fang, poso aigua i té una caducitat, uns dies". Framis és autor del llibre El poder curatiu de l’argila, en el qual exposa tots els seus beneficis: "L’argila és desinflamatòria, refrescant, relaxant, hi ha persones que diuen haver-se sentit dins de la terra després d’un bany": un espai que estarà a l'abast dels més petits perquè gaudeixin del seu poder curatiu.

