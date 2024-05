Domènech (PP Figueres) a Casellas (PSC): "Vostè és una engruna insignificant"

L'exvicealcalde de Figueres i actual portaveu del PSC a la ciutat, Pere Casellas, ha denunciat que la regidora del PP, Àngela Domènech, li hauria fet un "greu gest amenaçador" —no ha especificat quin— a la sortida de la Comissió Informativa d'aquest dimecres.

El desencadenant haurien estat les declaracions fetes per Casellas contra el PP i Vox en la notícia sobre el retard de la presentació del PAM per part del govern municipal publicada a l'EMPORDÀ. "El que queda de Vox i PP en el plenari és residual", va afirmar el portaveu socialista. Durant el ple, en el torn de precs i preguntes, Domènech va respondre públicament a Casellas: "Si considera que el que queda de PP i Vox en el plenari és purament residual, vostè és una engruna insignificant, i no necessito a la premsa, li dic directament a la cara!”

A la C.I a l' @ajfigueres la regidora del @ppopular m'ha fet un greu gest amenaçador perquè la van molestar les meves declaracions d'ahir. No callarem davant l'extrema dreta, no baixarem el cap davant les amenaces, els @socialistes_cat no fem ni un pas enrera. @PSCComGironines — Pere Casellas (@perecasellas) May 22, 2024

Casellas ha condemnat els fets i ha afirmat que, malgrat aquest episodi, "no callarem davant l'extrema dreta, no abaixarem el cap davant les amenaces, els socialistes no fem ni un pas enrere".