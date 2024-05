L’Escala recull l’opinió dels joves per elaborar el nou Pla local de joventut

L’Ajuntament de l’Escala està immers en la redacció del Pla local de Joventut per als quatre anys vinents. En aquest moment, està realitzant la diagnosi de la realitat juvenil del municipi amb l’objectiu de considerar quines haurien de ser les pròximes actuacions a realitzar. Dissabte passat a l’Espai Jove de l’Esbotzada es van fer dues dinàmiques perquè els joves poguessin debatre, proposar o suggerir les necessitats que consideren que té el municipi envers ells i També es van fer xerrades i es va parlar del camí que s’hauria de seguir en àmbits com el lleure, l’habitatge, l’oci, l’educació, l’ocupació, entre d’altres, però "va haver-hi molt poca participació" destaca la regidora de Joventut, Cristina Viegas, amb la qual cosa s'ha decidit passar una enquesta als alumnes d'ESO i de Batxillerat de l'institut del municipi per conèixer la seva opinió i expressin les seves inquietuds.

Aquest any 2024 venç el termini de validesa del Pla local de joventut aprovat l’any 2021. És per això que l’àrea de Joventut ha engegat màquines per reelaborar-lo i aprovar el que hauria de regir durant el pròxim quadrienni. Si tot va com està previst, l’objectiu és poder-lo passar a aprovació del ple aquest estiu mateix. La regidora de Joventu explica que estan realitzant entrevistes i taules de treball amb diferents agents que duen a terme accions encarades als joves del municipi. Consideren imprescindible l’opinió tant dels agents com dels mateixos joves.

Dinàmiques juvenils

Durant la trobada amb els joves es van fer dues dinàmiques: una a dos quarts de dotze del migdia per a joves de 12 a 20 anys i una altra a les cinc de la tarda per a joves majors de 20 anys. L’elaboració del nou pla culminarà el dia que sigui aprovat en sessió plenària municipal. El pla és una guia de les actuacions a emprendre durant el període de vigència del document.

Segons destaca Viegas, el municipi escalenc està compromès amb el benestar i desenvolupament integral de la seva joventut. A través del Pla Local de Joventut i els serveis disponibles com ara l’Espai Jove de l’Esbotzada, «busquem crear espais inclusius on els joves puguin expressar-se, créixer i aconseguir el seu màxim potencial».

Dins de l’Esbotzada, que és un punt de trobada per a l’oci juvenil i el suport a l’estudi, es realitzen diverses activitats i dinàmiques. El local està obert cada tarda, de dilluns a divendres, de dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre. A través de la pàgina d’Instagram de l’Esbotzada, es pot consultar el calendari d’activitats que ofereixen, que inclou ús lliure del local, suport per a l’estudi i diverses activitats recreatives.

Servei Impulsa’t

Així mateix, recentment s’ha posat en marxa el servei Impulsa’t, dirigit a joves de 16 a 29 anys amb l’objectiu d’ajudar-los en la cerca de feina i en temes formatius. Aquest espai, promogut en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, és dirigit als joves entre 16 i 29 anys, amb l’objectiu de donar-los orientació tant en l’àmbit laboral com en l’aspecte de formació.

El servei està ubicat a l’edifici de Can Masset, on una tècnica de suport a l’ocupació juvenil farà una atenció personalitzada a aquells joves que ho requereixin. Inicialment, funcionarà els divendres de 9 del matí a 2 de la tarda, i per fer-ne ús, cal demanar hora a través del telèfon 972 771 556.

A més d’aquests serveis, també es disposa del servei Emancipat, destinat a joves amb dificultats especials com ara risc d’exclusió social. Aquest servei s’ofereix un dia a la setmana o cada quinze dies i proporciona suport específic adaptat a les necessitats dels joves.