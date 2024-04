Aquest 29 d'abril va ser el dia més plujós dels últims dos anys i mig al conjunt de Catalunya

Al conjunt del país, el dilluns 29 d’abril va ser clarament el dia més plujós dels últims dos anys i mig, des del 23 de novembre de 2021, quan un temporal de llevant va afectar de ple Catalunya.

La precipitació va ser general al llarg de la jornada, al matí més abundant a les comarques del nord-est, mentre que a la tarda van descarregar xàfecs acompanyats de tempesta a les comarques del litoral i prelitoral Central, amb acumulacions de pluja diària superiors als 100 mm al tram final del Llobregat i a zones pròximes del Vallès Occidental.

L’episodi de precipitació que va començar el divendres 26 d’abril i ha acumulat més de 150 mm a zones altes del Pirineu i Prepirineu i més de 100 mm a bona part de la serralada i a sectors de la meitat nord del litoral i prelitoral.

Més pluja enguany que en tot el 2023 a punts del litoral

Després dels episodis de pluja del març i de l’abril, i malgrat que les tres primeres setmanes d’abril gairebé no va ploure a Catalunya, alguns sectors propers al litoral ja han recollit més aigua en els 4 mesos que portem de 2024 que no pas en tot l’any passat, sobretot en alguns indrets on el 2023 va ser extraordinàriament sec. A l’Alt Empordà, Espolla porta 319,6 mm, mentre que en tot l’any passat tot just va rebre 296,9 mm.

La taula indica la precipitació acumulada del 26 al 30 d'abril de 2024 / Meteocat

La taula recull la precipitació acumulada a les estacions de la XEMA i de la XOM que entre el divendres 26 i el dimarts 30 d’abril fins a les 11 del matí han rebut més de 100 mm. Pel que fa a l'Alt Empordà hi figuren la de Navata i la del Pantà de Darnius Boadella.

L’extraordinària acumulació de precipitació a cotes altes del vessant sud del Pirineu occidental es va produir sobretot al llarg de la jornada de dissabte, quan el vent del sud-oest va afavorir molt la pluja i la neu en aquest sector de la serralada. Al llarg del dia es van recollir més de 100 mm a punts d’alta muntanya del Pallars Sobirà, amb més de 50 cm de neu nova, però fora del Pirineu la precipitació va ser minsa.

En canvi, el dilluns 29 va ser molt més general, amb els màxims al centre i est de Catalunya, de manera que la precipitació acumulada al llarg de l’episodi ja supera els 50 mm a bona part de la meitat nord del país, mentre que al sud les quantitats són menys abundants.