Borrassà acaba la segona fase de Cal Governador i planteja el futur de l’edifici

La segona fase de la reforma de l’edifici de Cal Governador, de Borrassà, es dona per finalitzada. L’Ajuntament preveia canviar el tram de forjat de la primera planta, que estava malmès, alhora que pretenia actuar a la coberta de la porxada, que s’havia fet malbé a causa de la humitat i els corcs. Calia substituir el paviment de la porxada i fer la preparació de la caixa de l’ascensor, que permetria l’accés a les diferents plantes d’aquest immoble.

La segona fase es va adjudicar, a la baixa, a l’empresa Forjados y estructuras de hormigón, ONE, SL, per un import de 145.200 euros IVA inclòs. El termini d’execució era de tres mesos. Per finançar l’actuació es compta amb dues subvencions de la Diputació de Girona, una de 100.000 euros a càrrec de Presidència i l’altra de 22.358,66 euros del Fons extraordinari 2023. La resta provindrà de fons propis de l’Ajuntament. L’objectiu que té el consistori és convertir Cal Governador en un centre neuràlgic del poble. Amb motiu de la festa de la vellesa, el diumenge 19 de maig, celebraran un vermut a la porxada.

Primera fase

En la primera fase del projecte de reforma de l’edifici, l’empresa Construo Construccions Generals, SL, d’Olot, va intervenir a la coberta i, també, van actuar a la porxada. Per a finançar-les, es comptava amb una subvenció de 100.000 euros de la Diputació de Girona, mentre que la resta del cost era finançat amb fons propis de l’Ajuntament. «La primera fase era per a la teulada, que estava molt malmesa. Els cairats estaven podrits. Feia molts anys que l’edifici era tancat i tenia filtracions d’aigua», explica l’alcalde, Joan Hurtós, el qual afegeix que encara tenen per fer una altra fase de teulada.

Primera fase de les obres a Cal Governador. / Ajuntament de Borrassà

Aprofitant aquesta segona fase, han canviat l’escala d’accés a la segona planta, «perquè era estreta i obsoleta», manifesta Hurtós. «On hi havia l’escala antiga, hi hem fet la caixa de l’ascensor per pujar a les dues plantes», diu l’alcalde. «Anem rehabilitant aquesta finca, que és el que ens interessa, ja que, si no, no podrem fer-ne ús. Ja fem ús del jardí, però el que és a dins, fins que no estigui ben consolidat no podrem fer-ne gaire ús, de moment», informa el batlle borrassanenc.

Centre de dia per a la gent gran

La idea que tenen és que Cal Governador aculli un centre de dia per a la gent gran. «Tenim molts locals, però no està concentrat en un punt i la idea és que hi hagués el dispensari, l’ajuntament i el centre de dia. Serà a llarg termini per les despeses que comportarà», explica Hurtós, el qual confessa que s’havien plantejat fer el centre de dia on ara hi ha l’ajuntament, «però, amb l’oportunitat de comprar Cal Governador amb aquell jardí, allò serà una altra cosa», comenta l’alcalde.

Mentrestant, el consistori fa dos anys que treballa en la construcció de la piscina municipal dins de l’espai de Cal Governador. «La piscina va entrar en funcionament l’any passat, però encara no tenim l’obra tancada», lamenta Joan Hurtós.

L’immoble va ser propietat de la família Coll, un descendent de la qual va ser el primer governador civil de Girona. D’aquí li ve el nom amb què, majoritàriament, es coneix tot i que, també, se l’anomena amb altres, com ara casa Coll, can Ballell i can Salleres (el seu nom originari). L’edifici principal està inclòs en el catàleg de Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). L’any 1910, l’edificació va ser rehabilitada per l’arquitecte noucentista Rafael Masó, que va projectar la façana interior porticada, presidida per un rellotge de sol, que dona al jardí.

L’edifici de Cal Governador. / Empordà