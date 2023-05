L’adquisició de l’immoble senyorial de Cal Governador de Borrassà ha estat una de les inversions més importants que ha fet l’Ajuntament del municipi aquests darrers anys. La seva compra va aixecar recels per la magnitud de l’operació, però aquests darrers mesos s’ha pogut comprovar que els veïns del poble s’han fet seu el projecte interessant-se pels usos que tindrà i, molt especialment, ocupant amb il·lusió l’espai del jardí, on s’han fet nombroses activitats lúdiques i socials.

Aquest mes d’abril passat es va dur a terme una jornada de portes obertes per a mostrar l’abast de les obres de la primera fase, que ha consistit a rehabilitar tota l’estructura del sostre com a pas previ a la restauració dels diferents espais de l’immoble, datat originalment del 1747 i que està inclòs en el catàleg de Béns culturals d’interès local (BCIL). El 1910 l’edifici va ser rehabilitat per l’arquitecte noucentista Rafael Masó. En aquest reforma, es va projectar la façana interior porticada i s’hi va afegir un rellotge de sol que dona al jardí.

Aquests darrers anys, abans del seu tancament definitiu, Cal Governador havia estat un hotel i un restaurant, mentre que a la planta de dalt hi havia un habitatge dels propietaris.

L’Ajuntament el va adquirir la primavera de 2021 per 540.000 euros. Per pagar aquesta inversió, el consistori, presidit aleshores per Ferran Roquer, va aprofitar la conjuntura financera favorable i va demanar un crèdit de 350.000 euros a dotze anys i amb un interès molt baix del 0,55% anual i fix. «Des d’un primer moment vam tenir les idees molt clares. Volíem que Cal Governador es convertís en el centre neuràlgic de les activitats del poble, que fos l’espai d’ús comú en el qual tothom es pogués sentir a gust», explica l’actual alcalde, Joan Hurtós.

L’Ajuntament ha dut a terme una important rehabilitació de la zona enjardinada i ha d’afrontar la de la resta edificacions que hi ha. La Diputació de Girona ha fet costat a l’Ajuntament, des d’un primer moment, a l’hora d’impulsar aquest immoble com a referent de Borrassà. La finca té 7.342 m2 de superfície, 2.256 m2 dels quals estan edificats. En el pati, s’hi estan construint dues piscines d’ús públic, que es van omplir d’aigua temps enrere abans de l’inici de les restriccions derivades de la sequera. «Preveiem poder utilitzar-les aquest estiu, era un equipament que trobàvem a faltar a Borrassà i que també ens pot ser útil si, com s’està anunciant, seran uns mesos molt calorosos i ens ajudaran a oferir un refugi climàtic, sobretot per a la mainada i la gent gran». Aquest darrer col·lectiu és un dels destinataris finals de l’equipament de Cal Governador. «Ha de ser un lloc de trobada, per estar-hi bé i per gaudir de tots els serveis que necessitin. També pensem en tots els altres col·lectius del poble, especialment els joves», afegeix Hurtós.

Fins ara, a la part exterior de l’immoble, s’hi han celebrat activitats festives, els concerts de Sons d’Estiu, les catifes de corpus, casals de la mainada... Per a l’alcalde de Borrassà, «la rendibilitat de la compra va ser immediata perquè la gent s’ha fet seu l’espai des del primer moment».

L’Ajuntament toca de peus a terra i farà les inversions a mesura que la disponibilitat econòmica del municipi ho permeti. El següent pas serà rehabilitar les bigues i la porxada de la cara sud de l’edifici. També caldrà anivellar les sales de la primera planta per a uniformitzar el terra i construir la caixa per a l’ascensor que ha de facilitar l’accessibilitat a tot l’immoble. «L’objectiu final és que Cal Governador sigui el centre neuràlgic de les activitats que fem al poble», remarca Joan Hurtós.