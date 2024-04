Vilabertran tanca el primer cicle sobre la sequera

L’Ajuntament de Vilabertran va celebrar, divendres passat, a la Sala Capitular de la Canònica, una taula rodona, per tancar el primer cicle de conferències sobre la sequera, destinat a obtenir un espai de debat d’interès i amb continuïtat al llarg del temps. El col·loqui va reunir representants de la Generalitat, pagesos i regants i tècnics de medi ambient.

«Portem aquesta sequera amb el màxim d’esforç, però hi haurà d’haver una decisió de país per veure com ens repartim l’aigua», va dir la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, Anna Barnadas, mentre que el regant Joan Fayet va assegurar que «si no plou, ens vindrà un estiu molt difícil».