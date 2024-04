Castelló d'Empúries blinda els principals accessos i punts conflictius amb 77 càmeres de videovigilància

Castelló d'Empúries ha posat en marxa 77 càmeres de videovigilància,12 de les quals lectores de matrícules- que "blinden" els principals accessos i punts conflictius del nucli antic i Empuriabrava. L'actuació, que ha costat uns 200.000 euros, inclou equipaments municipals com l'Ajuntament, el pavelló o el camp de futbol. Però també les rotondes d'entrada i les zones d'oci nocturn. L'equip de govern celebra l'actuació, que estava pendent des de fa mesos, i anuncia que ja està estudiant ampliar-la. La voluntat és anar incorporant més càmeres per instal·lar en altres punts com ara el Passeig Marítim.

El contracte per adjudicar les càmeres es va fer el desembre del 2022, però no va ser fins un any després, desembre del 2023, que la Comissió de Videovigilància va autoritzar la posada en funcionament del circuit de càmeres de Castelló d'Empúries. En els últims cinc mesos, els diferents departaments implicats han treballat a contrarellotge per poder posar-les en funcionament i ara ja té les 77 càmeres plenament operatives.

El sistema, que ha costat uns 200.000 euros, compta amb una sala de comandament a la seu de la Policia Local des d'on es controlen a temps real els diferents dispositius. Dels 77 aparells, 12 són càmeres lectores de matrícules que permeten detectar si al municipi hi entra algun vehicle sospitós o amb alguna ordre pendent. "Som pioners a la comarca", assegura l'alcaldessa del municipi, Anna Massot.

En aquest sentit, Massot diu que el sistema els permetrà "augmentar encara més la seguretat, minimitzar conductes de risc i els delictes". El cap de la Policia Local, Youssef Gharj, diu que les càmeres faran "més fàcil" la tasca policial i que, de fet, ja han permès col·laborar amb investigacions relacionades amb alguns fets delictius.

L'Ajuntament ja treballa per ampliar el sistema amb noves càmeres. La voluntat és actuar en altres punts que no eren tan prioritaris o on s'hi ha d'instal·lar càmeres lectores de matrícules per "complementar" el servei. Un dels llocs on plantegen posar-se és el Passeig Marítim o l'avinguda Fages de Climent.