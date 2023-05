L’Ajuntament de Castelló d’Empúries posarà en marxa el mes vinent el servei de videovigilància amb el qual es pretén minimitzar els actes vandàlics i perseguir els responsables d’actes contraris a la llei. L’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell explica que «s’estan instal·lant les càmeres i s’estan obrint les rases de la fibra òptica que és imprescindible pel bon funcionament del servei. Esperem que es consolidin les previsions i que a principi de juny ja estiguin en funcionament»

El projecte contempla la instal·lació de 76 càmeres de seguretat i càmeres lectores de matrícula i seguretat ciutadana repartides per tot el municipi, llocs que considerem espais i edificis públics així com a les entrades i sortides del municipi. L’objectiu és minimitzar els actes vandàlics i perseguir els responsables d’actes contraris a la llei. El control facilitarà les tasques de la policia local. Des de les seves pròpies dependències també es faran uns cursos per al personal que haurà de visualitzar aquestes imatges i veure quines s’hauran de guardar, apunta l’alcalde.

A finals de l’any passat, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va adjudicar la licitació del projecte de videovigilància des dels Departaments d’Informàtica i Urbanisme, juntament amb la Policia Local a l’empresa Alphanet Security Systems, SL. «El projecte està dissenyat fa molts mesos i ha anat evolucionat perquè al final la tecnologia també ha anat evolucionant. L’empresa adjudicatària és ara mateix l’encarregada de posar en marxa tota la instal·lació. El projecte ens ajudarà a guanyar seguretat i permetrà que la policia sigui policia de proximitat i preventiva, poder preveure possibles delictes al municipi i detectar possibles infractors que hi hagi, actuar amb la màxima rapidesa».

«En total s’instal·len 76 aparells de control, tot i que allà al mes de setembre possiblement s’incorporarà alguna més perquè hem tingut alguna petició i hem de veure si dins el mateix projecte podem ampliar amb 3 o 4 càmeres més». Actualment, ja n’hi ha d’instal·lades «però havien quedat molt obsoletes i el seu funcionament era molt defectuós, no ens servia per allò que nosaltres necessitem al municipi». L’aposta per aquest nou projecte ha tingut un pressupost de 300.000 euros.

Un eina per minimitzar els delictes al municipi

Castelló d’Empúries té dos nuclis importants de població. El centre històric i Empuriabrava amb una àmplia extensió i una població resident, però també un gran nombre de segones residències i habitatges turístics. A més, disposa dels canals navegables. Les càmeres han d’ajudar a dissuadir de realitzar actes delictius o incívics i ajudar la policia local. D’aquesta manera la policia local podrà fer una tasca de proximitat i de prevenció, de manera que detectar els possibles infractors els permetrà actuar d’una manera més ràpida.