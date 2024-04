Fortià engega els motors per crear una cooperativa d’habitatges

El projecte de cooperativa d’habitatge de Fortià ha obert, fins al 25 d’abril, les inscripcions per formar part de la iniciativa, que neix de la voluntat de l’Ajuntament fortianenc d’utilitzar dos terrenys, que són de la seva propietat, per proveir el poble d’Habitatge de Protecció Oficial. Des d’UNDOS arquitectura + Clara Gromaches, amb l’impuls de l’Ajuntament i la col·laboració de la Diputació de Girona, han engegat el procés per crear una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús al municipi de Fortià. Aquesta està formada per les persones que promouran la promoció (la construcció dels nous habitatges), gestionaran els habitatges durant el període de cessió i hi viuran.

El motor principal del projecte és el grup de persones que formaran la cooperativa. Seran elles que tiraran endavant el procés, amb l’ajuda de professionals del sector, evidentment, i acabaran de decidir com volen que sigui el projecte.

Interior de les cases projectades. / UNDOS ARQUITECTURA

Places disponibles

Actualment, encara queden algunes places disponibles i és per aquest motiu que s’ha obert el període d’inscripcions per a persones que vulguin formar-ne part. Un dels requisits més importants és ser demandant d’Habitatge de Protecció Oficial. Això vol dir: tenir necessitat d’habitatge (no tenir altres propietats), estar empadronat a Catalunya, tenir uns ingressos màxims d’entre 58.687,14 euros -65.207,93 euros (variables) en funció dels membres de cada família. Per demanar més informació i/o inscriure’s al projecte, habitatge@fortia.cat és el correu de contacte.

Aquests dos terrenys permeten edificar-hi 10 i 6 cases adossades de planta baixa i planta primera, respectivament, de fins a 120 m2 més els jardins. En l’últim any, s’ha estat treballant per difondre el model d’habitatge cooperatiu al poble i s’ha desenvolupat un projecte arquitectònic a partir de les necessitats de la gent interessada en el projecte.

Les setze cases estraran organitzades en filera, cadascuna amb accés independent amb espai per a un cotxe, jardí posterior, 3 habitacions, 2 banys complets i cuina-sala-menjador.