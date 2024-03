L’Ajuntament de Fortià i l’equip d’UNDOS arquitectura presentaran, aquest dimarts 5 de març a les 18:30 hores al Centre Agrari, un projecte en forma de cooperativa d’habitatge en cessió d’ús que s’està impulsant al municipi. Es tracta d’una autopromoció col·lectiva de setze cases que es vol desenvolupar en uns terrenys de propietat municipal. Totes elles disposarien de tres habitacions, dos banys, jardí posterior, sol i ventilació natural.

Segons l’estudi de viabilitat arquitectònica, legal, econòmica i financera del projecte, les quotes a pagar serien: quota inicial retornable en cas d’abandonar la cooperativa d'entre 19.000 i 21.000 euros (per fer front a la part de la promoció per la qual no tenim finançament) i quotes mensuals d'entre 800 i 870 euros (per retorn del préstec demanat col·lectivament).

La cooperativa es crea amb voluntat de durada indefinida. Funcionaria com a titular dels habitatges. D’aquesta manera, no és possible transformar el model per obtenir lucre individual a partir del lloguer o la venda de l’habitatge. A més, permet i fomenta la implicació dels socis.

L’Ajuntament cedeix l’ús dels terrenys a la cooperativa i aquesta els construeix per tal que les seves sòcies puguin viure-hi. La cessió pública i el procés d’autopromoció, permet reduir el preu final de l’habitatge comparat amb el que s'hauria de pagar en el mercat lliure.