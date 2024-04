Un error policial provoca l'absolució de dos homes que duien 100 kg de marihuana a la Jonquera

Un error policial ha provocat l'absolució de dos homes que duien més de 100 quilos de marihuana i 2 quilos de cocaïna repartits en diversos racons de l’autocaravana, que havien adaptat per transportar-hi la droga.

Els processats van ser aturats en un control rutinari de la Policia Nacional el 27 de setembre de 2022 a l’AP-7 a la Jonquera, perquè no duien matrícula reglamentària. Els dos ocupants van sortir del vehicle i es van negar a deixar-se registrar el vehicle, al·legant que constituïa el seu domicili habitual. Per tant, els agents van haver de demanar una ordre judicial a la magistrada de guàrdia de Figueres, que la va atorgar l’endemà. Però durant les hores prèvies a l’autorització judicial, els agents van cometre dues irregularitats: van entrar dos cops al vehicle sense permís, la primera per transportar el vehicle fins a l’aparcament de la comissaria (estava aturat a la carretera) i la segona per extreure la documentació dels acusats, així com altres pertinences, en un segon registre no autoritzat.

Aquestes dues entrades fetes sense permís han fet que la secció quarta de l’Audiència de Girona hagi considerat que el registre posterior on es va trobar la droga sigui nul, perquè es va vulnerar el dret a la inviolabilitat del domicili consagrat a la Constitució. Icom que el registre és l’única prova que incriminava els processats (l’existència de la droga no és prova perquè es va trobar gràcies al registre), els ha absolt. S’enfrontaven a vuit anys de presó i a multes de 900.000 euros.

«Ens sorprèn l’actuació dels agents, que tenint plena consciència que l’autocaravana era el domicili dels acusats i que no hi podien accedir sense autorització judicial, van decidir que un dels agents hi entrés i la conduís fins a l’aparcament». Inicialment, els agents havien d’esperar que arribés la grua, però l’agent que va transportar-la va dir que van decidir moure-la ells perquè trigava molt.

Una irregularitat «flagrant»

El tribunal admet que podria «arribar-se a entendre» aquesta decisiósi el vehicle hagués posat en greu perill la seguretat del trànsit. Però creu que la segona irregularitat és encara «més flagrant», ja que en el registre autoritzat no es va deixar constància de la recollida de la documentació dels acusats (quan van ser aturats van sortir sense res), ni de diversos telèfons i targetes que tenien dins el vehicle. Tots els objectes, excepte una tauleta que no s’ha trobat, van ser entregats al Centre Penitenciari sense deixar constància de quan s’havien recollit, i això demostraria que van ser recollits en una altra entrada no autoritzada.

Va ser la defensa, representada per l'advocat Quim Bech de Careda, qui va posar de manifest aquestes irregularitats durant el judici en el tràmit de les al·legacions prèvies, i va ensenyar al tibunal els telèfons mòbils que s'havien tret del vehicle sense cap ordre judicial.

La sentència, que encara no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, retreu a la fiscalia que durant la instrucció no demanés cap prova per certificar si el vehicle era realment el domicili dels acusats: «No s’ha practicat cap prova ni s’ha preguntat a cap agent si a l’interior hi havia objectes que poguessin corroborar que efectivament els acusats hi feien vida o si l’autocaravana s’utilitzava, simplement, com a vehicle llançadora pel transport de substàncies estupefaents», rebla la resolució.