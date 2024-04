A judici per dur 100 kg de marihuana i 2 kg de cocaïna a una autocaravana a Portbou

L'Audiència de Girona ha jutjat dos homes a qui van enxampar amb 100 quilos de marihuana i 2 quilos de cocaïna amagats dins una autocaravana en un control a l'AP-7 al seu pas per Portbou. Els fets van tenir lloc el 27 de setembre de 2022 en un control de vehicles de la Policia Nacional on van detectar una autocaravana a qui van demanar l'alto. Els dos ocupants van negar-se a deixar-se registrar el vehicle, al·legant que el feien servir com a habitatge, i que, per tant, necessitaven una autorització judicial. L'endemà, un cop aconseguida la diligència al jutjat d'Instrucció 2 de Figueres, els agents van trobar gràcies a la unitat canina múltiples paquets premsats al buit en un doble fons que servia de terra. Un dels agents ha assegurat durant el judici, celebrat a la secció quarta, que el vehicle s'havia construït amb l'objectiu d'amagar la droga. Aquesta troballa els va posar en presó provisional des del 30 de setembre de 2022, i la fiscalia els demana vuit anys de presó a cadascun i vol que paguin 900.000 euros de multa.

Violació de drets fonamentals

Amb tot, la defensa ha posat sobre la taula diverses irregularitats comeses durant la custòdia del vehicle i al posterior registre que podrien decantar la balança a favor dels acusats i fer acabar el cas en absolució. Segons ha indicat l'advocat Quim Bech de Careda, quan es van endur els detinguts a comissaria després que es neguessin al registre, un agent va entrar dins el vehicle per traslladar-la a les instal·lacions policials, fet que constitueix una primera vulneració a la inviolabilitat de domicili. "La jutgessa va decretar la prohibició d'accedir a l'autocaravana fins que no autoritzés l'accés, per tant, el trasllat es va fer fent cas omís a l'ordre judicial", ha assegurat l'advocat. Durant el registre efectuat l'endemà, no es va fer constar als atestats la troballa de diversos telèfons mòbils, tauletes, targetes de memòria i la documentació dels acusats. En canvi, això els ho van retornar dos dies després coincidint amb el seu ingrés al centre penitenciari, ja que la jutgessa va requerir el seu ingrés a presó provisional. Això implica, segons el lletrat, que aquests objectes van ser sostrets abans de l'autorització judicial. Tot plegat fa que s'hagi de declarar la nul·litat del registre per vulneració de drets fonamentals. Si això prospera, la causa quedaria òrfena de prova. Durant la fase d'instrucció, la defensa ja va demanar la nul·litat de la prova, però es va denegar.

En canvi, la fiscalia al·lega que quan es va traslladar el vehicle no es va violar cap dret perquè només es va accedir a la zona de conducció, tot i que estigués connectada a la resta de l'espai. Es va fer, segons ha declarat el policia encarregat, per seguretat del trànsit. Sí que ha admès que la instrucció es va fer amb certes irregularitats, però sosté que això no invalida el registre on es va trobar la droga.

Els acusats han respost només al seu advocat per dir que vivien des de feia mesos al vehicle i que estaven fent un viatge per Europa. Encara ara no han recuperat algunes de les seves pertinences.

