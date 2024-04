La Sala de Castelló d'Empúries s’omple per viure l’iftar en comunitat

La Sala Municipal de Castelló d’Empúries es va omplir dissabte passat en la celebració del segon iftar comunitari que va unir la comunitat musulmana amb els veïns i veïnes de la població compartint gastronomia i tradició. «Ha estat una trobada tan maca com la de l’any passat: les persones que no són musulmanes també han portat els seus plats per a compartir. I ha estat molt emocionant que els nostres veïns vulguin compartir aquest dia amb vosaltres», assenyala Loubna El Hassani, presidenta de l’associació Amunt i Crits.

L’iftar va comptar també amb una vintena de joves dels centres de menors que hi ha a Castelló d’Empúries que van venir acompanyats dels seus monitors. També els Espais Joves i el Com a Casa van organitzar el dia abans un taller de galetes per degustar el dia de l’iftar comunitari. L’acte de Castelló d’Empúries és organitzat per un grup de dones del municipi i l’Associació Amunt i Crits! Dones referents comunitàries de l’Alt Empordà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’Equip d’Inclusió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

La festa es va iniciar a les set de la tarda, amb un espai de henna i un altre infantil. El tancament del dejuni es va realitzar a les 20.20 h amb harira i dàtils. «El que pretenem és que es conegui el mes sagrat dels musulmans, de la mateixa manera que molts de nosaltres ja compartim quan és Setmana Santa o Nadal», afirma El Hassani.