Castelló d'Empúries mostra la dimensió social del ramadà: «És un mes de perdó i harmonia»

El segon iftar comunitari a Castelló d’Empúries se celebrarà aquest dissabte 6 d’abril a la Sala Municipal. L’iftar és el trencament del dejuni que es realitza cada capvespre durant el mes de ramadà, un mes sagrat que la comunitat musulmana va iniciar l’11 de març i finalitza entre el 8-10 d’abril. Durant aquest mes, es fa dejuni des de l’alba fins a la posta de sol. De la tradició de reunir-se i fer un àpat col·lectiu per trencar el dejuni, neix la voluntat de fer un iftar comunitari obert als veïns i les veïnes musulmanes i no musulmanes que vulguin formar-ne part per tal de crear un espai de trobada i de coneixement.

L’iftar comunitari de Castelló d’Empúries és organitzat per un grup de dones del municipi i l’Associació Amunt i Crits! Dones referents comunitàries de l’Alt Empordà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’Equip d’Inclusió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

L’acte està previst que s’iniciï a les set de la tarda, amb un espai de henna i un altre infantil. El tancament del dejuni es realitzarà a les 20.20 h amb harira i dàtils. Loubna El Hassani, presidenta de l’associació Amunt i Crits!, explica: «El que pretenem és que es conegui el mes sagrat dels musulmans, poder participar i compartir el menjar típic del ramadà amb els nostres veïns, amb la gent del poble de la mateixa manera que molts de nosaltres ja compartim quan és Setmana Santa o Nadal. Per nosaltres el ramadà és una festa, són dies especials i volem fer partícips la comunitat i gaudir plegats del menjar i de la tradició».

El primer Iftar comunitari ja es va celebrar l'any passat a Castelló. / Empordà

Realitat de l’entorn

Sobre la realitat amb què conviuen, hi ha falses creences a la població que caldria canviar, remarca El Hassani: «Penso que la gent jove té més coneixement sobre el ramadà perquè tenen amics que ho fan i les escoles integren més les cultures. En canvi, les persones de més de 30 anys tenen un desconeixement sobre la religió musulmana, les pràctiques i el ramadà. De vegades et trobes amb algú que té idees que no són certes i comences a aclarir-ho. És important sensibilitzar la gent perquè entenguin què és el ramadà per a un musulmà, l’iftar és molt important». En el seu país d’origen, destaca, «totes les famílies es reuneixen, avis, àvies, oncles, en un ambient molt acollidor. Mengen en família, recullen i van a la mesquita a pregar. Aquest mes és de perdó, tot es perdona i es pot viure en pau i harmonia».

L'iftar comunitari és un espai de convivència. / Empordà

Convivència entre cultures

Això és el que vol transmetre aquest acte a les persones: «És meravellós estar junts, celebrar-ho i menjar junts perquè amb la rutina de cada dia hi ha dies que acabes sense saber res dels teus. És un mes en què es troben tots i ho comparteixen tot». Per participar d’aquesta celebració, cal fer inscripció prèvia. Només cal portar got, coberts (forquilla, ganivet i cullera), plat i algun plat per compartir.