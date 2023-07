El programa Habiba: Dones i Salut Comunitària a l’Alt Empordà ha rebut el I Premi de Recerca i Innovació dels Serveis Socials 2022, en el marc de la quarta edició del Congrés de l’Acció Social Inclusió.cat. Aquest programa, liderat per l’Equip d’Inclusió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, és una col·laboració amb l’associació Amunt i Crits! Dones referents comunitàries de l’Alt Empordà i l’equip mèdic de Sant Pere Pescador de l’Hospital de Figueres.

Amunt i Crits! ha treballat amb la comunitat, organitzant sessions amb dones immigrades d’origen marroquí, senegalès i gambià, així com amb professionals sanitaris, amb l’objectiu de conèixer les seves perspectives sobre el sistema de salut a Catalunya. La presidenta de l’associació Amunt i Crits!, Loubna El Hassani, explica que «volien entendre les opinions de les dones immigrants sobre el sistema de salut i aprendre com els professionals de Sant Pere Pescador treballen amb la comunitat».

Aquest guardó, organitzat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, reconeix l’excel·lència i l’impacte d’aquest projecte centrat en el suport a les dones immigrades en el context de la salut comunitària. L’objectiu principal del programa és crear espais de treball comunitaris i eines per acompanyar i empoderar les dones immigrades com a agents actius en la seva pròpia salut.

Aquest programa es va desenvolupar a partir de les necessitats expressades per les mateixes dones immigrades en relació amb la salut durant els processos de dinamització comunitària que ha promogut Amunt i Crits!, des del 2019. L’associació, que va ser establerta oficialment l’any 2000 a Figueres, està formada per un grup de dones amb experiència migratòria l’any 2020 a Figueres i la constitueix un grup de dones amb experiència migratòria en diferents municipis de la comarca. L’objectiu principal del programa era reforçar l’equitat en l’exercici del dret a la salut i l’accés al sistema de salut de les dones immigrades al territori, incorporant una perspectiva intercultural i de gènere.

L'objectiu ha estat reforçar l'equitat en l'exercici del dret a la salut de les dones d'origen migrant

A través d’aquest programa, s’ha realitzat un diagnòstic i un document d’anàlisi dels problemes detectats en les dones immigrades, que s’ha compartit amb els professionals de l’àmbit de salut. També s’han identificat les necessitats d’aquests professionals en l’atenció a persones, en aquest cas, dones, d’origen immigrant. A més, s’ha creat una guia de medicina tradicional per als professionals sanitaris, ja que moltes persones de la comunitat d’origen immigrant utilitzen remeis casolans i herbes per a l’autocura, una pràctica desconeguda per molts professionals de la salut.

Aquesta guia s’ha realitzat a partir d’un procés de recerca-acció participativa dinamitzat per Amunt i Crits!, que ha comptat amb la participació de l’equip mèdic del dispensari de Sant Pere Pescador i 17 dones d’origen migrat del municipi. La publicació de la guia aborda nou tipologies de malalties incloent-hi problemes digestius, ginecològics, mal de cap, malalties otorrinolaringòlogues-oftàlmiques, respiratòries, malalties de la pell, dolors musculars i d’ossos, diabetis i depressió. En total s’inclouen 23 malalties comunes. La guia proporciona informació sobre la forma farmacèutica, la via d’administració i les principals contraindicacions per a cada malaltia.

A més de la guia, s’han realitzat altres accions en el marc del programa Habiba. Entre elles destaca la presentació ha estat la presentació de sis vídeos divulgatius traduïts en sis idiomes que aborden temes relacionats amb l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. Aquest programa ha estat finançat per la Convocatòria Interculturalitat i Acció Social 2020 de la Fundació Bancària La Caixa i ha tingut una durada d’un any.

En el marc del congrés, l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal ha presentat tres pòsters de diversos projectes: l’E-tràmits, el Punt d’atenció a persones temporeres a Sant Pere Pescador i la Taula de Salut Comunitària de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.