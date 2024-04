Oberta al trànsit la nova rotonda del Far que connecta la C-31 amb l’N-II

Aquest mes d’abril s’ha obert al trànsit de vehicles la nova rotonda de la carretera C-31, a l’altura del Far d’Empordà i Vilamalla. Les obres van ser adjudicades a l’empresa Rubau Tarrés i connecten la C-31 amb la carretera N-II en direcció sud. Ara només faltarà acabar de condicionar l’interior del giratori, actuació prevista per als pròxims mesos.

Aquesta actuació s’emmarca en el programa de conservació i manteniment de la xarxa de carreteres de l’Estat a través de la qual s’han invertit més de 45 milions d’euros des del juny de l’any 2018.

Cal recordar que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va ser l'abril de 2023 quan va formalitzar per 1,68 MEUR el contracte d’obres per fer dues rotondes, una al Far d’Empordà i l'altre a Garrigàs —aquesta darrera es va acabar de construir el novembre de 2023. Els dos giratoris s'han construït amb l'objectiu de "millorar les actuals interseccions amb la carretera GIV-6226 i la C-31 que connecten Garrigàs amb Borrassà i Vilamalla amb el Far".

L’N-II és una de les sis carreteres radials de la xarxa de l’Estat. Tot i que, en moltes zones, la carretera s’ha convertit en autovia o s’ha incrementat la seva capacitat duplicant la calçada, en trams com el que han afectat aquestes obres es manté com a carretera convencional, amb dos carrils de circulació. El ministeri remarca, però, que en un futur es planteja duplicar la via en trams com la variant de Figueres i la seva connexió directa amb l’AP-7.