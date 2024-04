Els pagesos convoquen una concentració a Castelló d'Empúries en contra de les captacions de l'aqüífer Fluvià Muga

Revolta Pagesa de Girona i Unió de Pagesos (UP) han convocat aquest 2 d'abril a les vuit del vespre una concentració amb tractors i vehicles a la rotonda del polígon de Castelló d’Empúries en contra de les captacions de l'aqüífer Fluvià i Muga. En un comunicat UP detalla que s'hi oposen perquè les noves extraccions d’aigua de pous de Peralada, de Castelló d’Empúries o de zones properes de l’àmbit de l’Aqüífer es destinen principalment per "abastir Roses i Cadaqués de cara als mesos d’estiu, quan augmenta significativament la població a causa del turisme".

El mes de febrer passat els pagesos ja van reclamar aturar les captacions d'aigua de l'aqüífer Fluvià Muga pel risc de salinització i demanaven alternatives amb menys impacte al territori. Ja que el Consorci d'Aigües Costa Brava té previst recuperar els pous de la zona coneguda com "Pous de Cadaqués", amb l'objectiu de garantir l'aigua de boca aquest estiu si no hi ha nous episodis de pluja. En concret, el projecte que es va anunciar preveu recuperar un dels dos pous que hi ha, actualment en desús. Els agricultors volen que el Consorci faci marxa enrere i aturi les captacions previstes. A banda d'aquesta, l'ens preveu obrir nous pous a la zona del Trabuc d'Empuriabrava, on des de fa dies s'estan fent prospeccions per veure la qualitat de l'aigua. Per aquestes actuacions, s'invertiran gairebé 3 milions d'euros.

Unió de Pagesos també adverteix que "no hi ha una resposta clara" per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i del Consorci d'Aigües Costa Brava en el sentit de "reconsiderar part del pla d'aquest darrer organisme, que preveu recuperar pous i fer-ne de nous en aquest sector". I que "s’oposa a l'augment de captacions", tant noves com reutilitzades, a l'aqüífer del Fluvià la Muga, "donada la situació delicada d'aquest aqüífer i el greu risc de salinització dels pous ja existents", amb la consegüent pèrdua de valor tant de la capacitat productiva agrícola com de la biodiversitat existent.

Sobreexplotació

Els afectats temen que la mesura provoqui una situació similar a la que es va produir fa 40 anys, quan la "sobreexplotació" d'aquest i altres pous que s'abasteixen de l'aqüífer Fluvià Muga va deixar centenars d'hectàrees de conreus, masos i granges amb els pous salinitzats. A més, el sector també ha alertat que si es recuperen aquests pous —que es van tancar arran d'aquesta salinització— les zones que encara tenen aigua, se salinitzin i l'àrea afectada creixi encara més.