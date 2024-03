L'Escala projecta impulsar la qualitat en el mercat del diumenge

Els mercats de productes de proximitat han estat una constant en la trajectòria de diversos pobles de la comarca. L’Escala n’és un, amb l’afegit del precedent històric existent a les ciutats grega i romana d’Empúries, on també hi va haver compravenda i intercanvi de mercaderies amb la població autòctona.

Aquesta tradició mil·lenària es manté encara, durant tot l’any, en dos emplaçaments concrets de la vila i amb una projecció que va més enllà dels límits municipals. Cada diumenge se celebra el mercat de la roba i els complements, a la plaça de l’Univers i el passeig del Mar a tocar Riells. Aquest mercat també té una extensió de productes comestibles, sobretot fruita i verdura.

Tanmateix, cada dijous, dissabte i diumenge també té lloc un mercat de fruita i verdura a la plaça Víctor Català, davant de la Biblioteca, amb productes de proximitat i de km 0. Els dimecres de juliol i agost, aquest mateix mercat se celebra a la plaça Univers de Riells.

L’Ajuntament, a través de l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme que dirigeix el tinent d’alcalde Martí Guinart, té en cartera potenciar aquests mercats per a actualitzar la seva oferta sense que perdin la doble funció de donar servei als clients locals i continuar sent, sobretot en el cas del mercat dominical de Riells, un atractiu per a la gent de fora a qualsevol època de l’any.

«No hem d’oblidar que aquests mercats també ens ajuden a potenciar el nostre atractiu fora de la temporada turística, durant tots els diumenges de l’any», diu explícitament Martí Guinart.

L’Ajuntament té concedides en l’actualitat noranta-dues llicències per als marxants que hi participen.

«Ja hi ha moltes parades que estan al dia, però la nostra intenció és aconseguir que augmenti la qualitat de la seva oferta i que també totes posin a disposició de la clientela uns codis QR per a explicar la procedència dels seus productes. El mes de juny vinent haurem de renovar llicències i una de les condicions serà incorporar aquests codis informatius, que no han de fer res més que millorar la imatge del mercat i dels mateixos marxants».

L’Ajuntament també s’ha marcat un altre objectiu a mitjà termini, seguint aquesta mateixa línia de millora. Tal com explica el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, «a partir de 2025, quan s’hagin de renovar llicències i adjudicar noves places en casos de vacants, procurarem donar prioritat a les parades que ajudin a diversificar l’oferta del mercat de la plaça de l’Univers, donant prioritat als productes de qualitat i de proximitat. Hem d’evitar que hi hagi un excés d’oferta d’algun tema en concret i que anem coixos en altres».

Pel que fa a la sostenibilitat, l’Escala ja va dur a terme, temps enrere, una campanya per a erradicar l’ús de bosses de plàstic. «Es va dir Desembossa’t, i va anar força bé. Però ara toca insistir-hi per aconseguir la desaparició del plàstic. Tornarem a instar per a substituir-les per bosses de roba o de material reciclable», diu Martí Guinart.

Sigui com sigui, l’equip de Govern no té damunt la taula cap projecte de canvi d’emplaçament dels mercats, «estan bé on estan», afirma el regidor, a més de recordar que «la presència del mercat també ha afavorit altres negocis de l’entorn». Però sí que posa l’accent en la seva rellevància com a atractiu del municipi: «Ho veiem amb molta claredat a les consultes registrades a les oficines de turisme. Molta gent demana quan i on es fa el mercat setmanal. És un fet que interessa als visitants i no només en referència al mercat de l’Escala, també hi ha interès pels que se celebren a les altres localitats de l’entorn, la qual cosa ens afavoreix a tots».