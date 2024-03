Figueres reobre al trànsit la Via Emporitana fins a l'avinguda Salvador Dalí

Des d'aquest dijous a la tarda, ha quedat reobert al trànsit el tram de la Via Emporitana que connecta la zona de ponent de Figueres amb l'avinguda Salvador Dalí i el centre de la ciutat. Aquest vial ha estat tancat durant tres mesos a causa de les obres que ha impulsat L’Ajuntament de Figueres, a través de l’empresa plurimunicipal Fisersa, i que han consistit en l’execució del projecte de renovació de serveis en un tram de la Via Emporitana, l’avinguda Pirineus i el carrer Doctor Rovira. Es tracta d’una important obra que no només ha modernitzat la xarxa d’aigua potable i de clavegueram, sinó que també millora l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. Els treballs s'han dividit en 4 fases. La inversió és de 316.543,95 euros, IVA inclòs. Una fuita ha impedit acabar del tot el tram del carrer doctor Rovira.

Problemes circulatoris

Els treballs, necessaris per a modernitzar la xarxa, han comportat problemes de circulació importants en aquest sector de Figueres donada la rellevància operativa de la Via Emporitana en la connexió entre barris de la ciutat, ja que la configuració actual de la trama urbana figuerenca disposa de molts pocs girs en sentit nord des de la part est. L''area de Serveis Urbans està treballant per a resoldre-ho, com és el cas de la cruïlla de la pujada del Castell.