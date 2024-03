El voluntariat s’activa per protegir la fauna salvatge al cor dels Aiguamolls de l'Empordà

El Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà torna a apostar pel voluntariat aquest any 2024 fent una crida a totes les persones que vulguin fer del treball amb animals un pilar del seu temps lliure. Des del 2022, l’APNAE, Associació dels Amics dels Aiguamolls de l’Empordà, és la coordinadora del voluntariat, del centre, que malgrat tenir unes dimensions mitjanes, a l’estiu té un increment considerable d’ingressos de fauna per diferents motius. Durant el 2023 el centre ha comptat amb la col·laboració de 7 persones voluntàries al llarg de l’any, i es van organitzar 6 activitats d’alliberament de fauna obertes al públic en col·laboració entre el centre i l’associació. La dedicació i el compromís requerit és d’un mínim de dos dies a la setmana i cinc hores per jornada.

Les persones interessades a presentar una sol·licitud per fer voluntariat i tasques de suport a l’equip de veterinaris i professionals del Centre durant un voluntariat de curta durada els mesos d'estiu pot fer-ho omplint el següent formulari de sol·licitud, fins al 31 de març.

Situat al parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà, al centre hi ingressen exemplars de fauna d’arreu de l’Empordà i de comarques gironines. Hi ingressen anualment al voltant de 2.000 individus de fauna salvatge, principalment aus com els pardals, falciots, orenetes o aus rapinyaires, però també mamífers com eriçons, llúdrigues o ratpenats, i també rèptils i amfibis.

És un privilegi el fet d’estar situats al Parc, ja que és un ambient tranquil on poder veure la fauna al seu entorn natural" Manuela Pinto — Voluntària

La Manuela Pinto és una gironina de vint-i-vuit anys que va començar a col·laborar com a voluntària el maig de l’any passat. Va arribar al centre després de formar-se com a rehabilitadora de fauna i especialitzar-se en animals exòtics i salvatges. Per la Manuela és un privilegi el fet d’estar situats al Parc, ja que és un ambient tranquil on poder veure la fauna al seu entorn natural: «m’agrada molt treballar amb animals, és la meva feina ideal». Dos cops per setmana assisteix al centre de fauna dels Aiguamolls i s’encarrega de netejar les instal·lacions dels animals, a més d’alimentar, pesar i, en definitiva, col·laborar amb el manteniment del centre. El voluntariat també participa en activitats d’alliberament de fauna, en què es dona a conèixer a la ciutadania i les escoles la tasca que realitzen als centres i finalitza el viatge dels animals que ingressen, retornant al seu entorn natural després d’haver-se recuperat. Sobre l’experiència afirma: «És molt enriquidora per poder prendre, alhora que ajudes amb el teu temps a un projecte molt bonic».