El Govern reclama a l’Estat que rectifiqui i equipari els criteris econòmics i d’impacte en la subhasta d’eòlica marina

Acció Climàtica reclama a l'Estat que rectifiqui i que no prioritzi els criteris econòmics a les subhastes de parcs eòlics marins. En aquest sentit, demana que els aspectes relacionats amb l'impacte s'equiparin als econòmics i que tinguin un 50% del pes en la ponderació. El Departament considera que el Reial Decret que fixa el marc previ als concursos és "poc concret" i a les al·legacions presentades proposa una major definició dels aspectes no econòmics a tenir en compte, a més de demanar que el territori pugui intervenir en el procés d'avaluació dels projectes. El Govern ha consensuat les al·legacions a través del grup de treball amb els ajuntaments afectats per la LEBA1, que el POEM projecta al golf de Roses.