El mandat acaba amb un sol parc eòlic autoritzat a les comarques gironines, el Galatea de la Jonquera

El govern català finalitzarà el mandat havent autoritzat només un parc eòlic a les comarques gironines: el Galatea, impulsat per Endesa al terme municipal de la Jonquera i altres pobles del voltant, que suposarà una inversió de 50 milions d’euros i generarà 49 MW d’energia. El govern català va atorgar l’autorització prèvia el passat mes d’agost després d’haver demanat algunes modificacions en l’informe d’impacte ambiental i malgrat l’oposició de l’Ajuntament de la Jonquera, que ha anat als tribunals. Els altres municipis que també es veuran afectats per la infraestructura seran Cantallops, Agullana, Capmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Figueres i Vilafant. La previsió, tanmateix, és que el nou parc no estigui en funcionament fins l’any 2025.

D’aquesta manera, la vegueria de Girona tancarà el mandat essent, un cop més, l'única de tot Catalunya que no té cap parc eòlic en funcionament, tot i que en aquesta ocasió n’hi hagi un en tràmit. Actualment, les Terres de l’Ebre són les que tenen una major quantitat de MW d’energia eòlica en servei, ja que arriben als 566 i n’hi ha 231 més en tramitació. A continuació hi ha Lleida, amb 398 MW en servei i 346 en tramitació, i el Camp de Tarragona (218 en servei i de moment cap més en tràmit).

A la cua de l’energia eòlica hi ha la Catalunya Central, amb 133 MW en servei i 36 més en tramitació; el Penedès, amb 60 MW en servei i cap en projecció, i les comarques gironines, que, un cop estigui en marxa el Galatea, tindran 49 MW, a l’espera de si s’autoritza alguna proposta més de les que hi ha sobre la taula. A hores d’ara, la Ponència de les Renovables -organisme de la Generalitat encarregada d’analitzar i autoritzar la ubicació dels parcs eòlics- ha descartat diversos projectes a l’Alt Empordà per l’impacte que podrien tenir sobre la fauna o el paisatge.

Queixes per la lentitud de tramitació

Davant d’aquesta situació, l’Observatori de les Renovables ha denunciat públicament que Catalunya està «molt enrere» en la tramitació d’aquestes energies.

Subscriu-te per seguir llegint