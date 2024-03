Enel Green Power denuncia als Mossos la caiguda de les dues torres del Parc Galatea de la Jonquera

L'empresa Enel Green Power España (EGPE), la divisió d'energies renovables d'Endesa, té previst tramitar avui una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra per la caiguda, ahir dimarts, de les dues torres de mesura del vent que hi havia instal·lades a la Jonquera. Fonts de la companyia han explicat a l'EMPORDÀ que "clarament no han caigut de manera natural i té l'aparença d'un acte vandàlic" i que l'empresa "no havia iniciat cap procés de desmuntatge". Les dues estructures es van instal·lar ara fa un any per a començar les mesures prèvies a la instal·lació del parc eòlic Galatea, que té una forta oposició del territori. L'empresa també ha explicat que "les torres de mesura ja han complert els seus objectius, recollint totes les dades necessàries" i que Enel Green "continua endavant amb el projecte".

La instal·lació de les dues torres, de gran altura, ja va aixecar molt de rebombori en el seu moment per l'impacte lluminós que generaven, segons els seus detractors. L'Ajuntament de la Jonquera va anunciar, recentment, que s'oposava frontalment al projecte. El parc Galatea té el vistiplau de la Generalitat.