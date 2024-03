El programa Temps per cures inclou unes colònies a l’Escala

Els joves de 12 a 16 anys empadronats a Figueres podran participar, aquesta Setmana Santa, en unes colònies a l’alberg Empúries Xanascat. Aquesta és una iniciativa de l’Ajuntament de la ciutat que s’emmarca dins el Programa Temps per Cures, impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i del Pla Corresponsables 2021-2023 del Ministeri d’Igualtat. S’ha establert un primer torn, del 25 al 27 de març i un segon torn del 27 al 29 de març. La proposta és gratuïta, però les places són limitades. S’hi faran festes temàtiques, activitats esportives, dinàmiques de grup i gimcanes. Per a més informació es pot escriure al correu info@aramemporda.com.

El Programa Temps per Cures ha sorgit com un agent de canvi crucial en la gestió de cures a Catalunya, particularment a l’Alt Empordà. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha fet balanç del programa que va implantar a la comarca fa tres anys i des de llavors no ha deixat de créixer. Això ha beneficiat un total de 2.087 nens i ha atès 1.730 famílies. A Figueres, l’Ajuntament s’ha adherit al programa i fa altres propostes com un espai de canguratge municipal que està en fase de prova pilot, de caràcter puntual i gratuït, adreçat a infants d’entre 3 a 12 anys per facilitar l’accés de les famílies a determinats espectacles programats pel Servei de Cultura.