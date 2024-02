El Programa Temps per Cures ha sorgit com un agent de canvi crucial en la gestió de cures a Catalunya, particularment a l'Alt Empordà. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha fet balanç del programa que va implantar a la comarca fa tres anys i des de llavors no ha deixat de créixer. Això ha beneficiat a un total de 2087 nens i ha atès 1730 famílies, evidenciant una resposta efectiva a les necessitats locals.

L'avaluació del programa conclou que seria positiu disposar de casals o colònies en períodes no lectius per a complementar l'oferta existent, també ampliar l'horari d'atenció del servei d'acolliment i serveis de cura puntuals en equipaments fixos o itinerants. Per això, durant el 2023, s'han ofert un total de 81 serveis a la comarca, el doble que l'any anterior inclou les propostes abans esmentades.

De cara al 2024, el programa té previst ampliar-se amb iniciatives per a donar resposta a la diversitat dins dels serveis, desenvolupar projectes pilot que puguin replicar en altres municipis o mancomunar serveis entre municipis. Al mateix temps, la intenció és continuar generant ocupació en l'àmbit de les cures, segons ha explicat el conseller comarcal de Benestar Social Àlex Hernández.

El Departament d'Igualtat i Feminismes ha atorgat per a aquest 2024 una partida de 301.786,70 euros, dels quals es preveu assignar als ajuntaments 180.671,91 euros, una xifra similar a la de l'any passat. Gairebé la majoria dels ajuntaments de la comarca s'han beneficiat del programa que ha experimentat un creixement significatiu, una resposta efectiva a les necessitats de les famílies en aquestes regions.

«Les polítiques del temps han estat clau per a abordar la desigualtat de gènere en les cures no remunerades. Les dones, que tradicionalment han suportat la major part de les càrregues relacionades amb les cures, han vist una reducció en aquesta disparitat gràcies a aquestes iniciatives», recalca Hernández.

Temps per Cures prioritza a les dones i famílies amb més dificultats de temps i cures, especialment els monoparentals, ja que presenta un alt esgotament i una alta necessitat de trobar fòrmules per a la conciliació familiar. A la comarca s'han fet diferents proves pilot com el Servei Cangur Hospitalari, gestionat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà i que ha donat atenció a les nostres famílies.

Reptes 2024

El compromís amb la conciliació familiar és evident a través de les prioritats del programa per al 2024 a l'Alt Empordà. Es posa en la comunicació dels objectius del programa, el suport als ajuntaments i el desplegament d'espais de conciliació familiar, demostrant un esforç continuat per millorar les condicions de vida de les famílies i promoure la igualtat de gènere en les tasques de cura.

Tal com reflecteixen les últimes dades de l'Observatori de la Igualtat de Gènere, més del 92% dels permisos d'excedència per a cuidar als fills són presos per dones. Així i tot, 7 de cada 10 persones que treballen remuneradament a temps parcials són dones, i bona part per motius de cura de fills i filles. Les dones dediquen el doble d'hores al dia a les labors de la llar ia les cures no remunerades que els homes i sofreixen així més pobresa de temps. Amb tot, la càrrega total d'hores laborals, remunerades i no remunerades, és més gran per a les dones, gairebé una hora més al dia.