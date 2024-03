L’hidroavió estavellat fa 38 anys a l’Albera continua patint actes vandàlics

Les restes de l'hidroavió que es va estavellar el 1986 a Cantallops, mentre extingia un incendi a l’Albera, continua patint actes vandàlics, alhora que s’ha convertit en un reclam turístic. Darrerament, però, han aparegut nous grafits. L’aparell desperta l’interès dels visitants i s’ha convertit en un dels indrets més visitats a la zona. Des de l’Ajuntament i Cantallops Acció Cultural han creat una ruta senyalitzada per homenatjar les persones que hi van perdre la vida, donar a conèixer la història, i oferir una sortida per la zona senyalitzada.

L’alcalde accidental de Cantallops, Josep Campsolinas, ha explicat que s’havien plantejat netejar les pintades de l’aparell, però temen que una vegada feta la inversió es repeteixin els fets incívics.

Una part de l'aparell que es pot visitar a Cantallops. / Josep Ribas

L’itinerari La Muntanya i l’avió de 1986 és una ruta de 8,9 quilòmetres i de dificultat mitjana. Té un desnivell acumulat de 1.000 metres amb tres hores de durada. És un espai forestal protegit a la serra de Canals. Sota la Xarxa Natura 2000, aquesta és la part més elevada del terme municipal. «Hi destaquen diferents fonts, hi resten escultures i monuments megalítics, barraques de pastors i carboners. A la dècada de 1950, els soldats que feien el servei militar al castell de Requesens van construir una pista que travessa les Canals entre les Vinyasses, collet Fondo i Requesens», s’explica en la guia de l’itinerari.

A l’interès de la ruta, que aquest diumenge al matí feien una seixantena de persones, s’hi afegeixen les restes de l’avió, que es troben entre la vegetació. El 19 de juliol de 1986 l’hidroavió es va estavellar, quan feia tasques d’extinció per apagar un foc actiu que va cremar 20.000 hectàrees i va afectar més de vint municipis. La serra de l’Albera es va tenyir de cendra. El pilot Jean Pierre Davent, el copilot Jean Ogier, el mecànic Roland Denard i l’ajudant Jacques Le Bel van perdre la vida en l’accident.

Tres dècades

Després de més de tres dècades, l’esquelet de l’avió continua ben visible. És un element del paisatge i el testimoni d’uns fets ben vius en la memòria dels veïns. «Des de la pandèmia de la covid, les visites cada vegada són més freqüents. L’itinerari apareix Google, hi ha rutes a Wikiloc i vam pensar, amb Acció Cultural, de marcar una ruta, almenys posar-lo en valor», explica Josep Campsolinas. Al web, ja es pot veure la ruta, la història i els elements d’interès i l’empresa contractada hi està acabant de treballar. També regularà l’entrada de vehicles. La idea és que aparquin al poble i pugin a peu.

Però mentre el projecte comença a fer els primers passos, l’aparell continua patint incivisme. De fet, des que es va estavellar han anat desapareixent peces com l’hèlix de la cua. Queda la cua i part del fuselatge.

Amb el Paratge Natural de l’Albera, l’Ajuntament havia plantejat retirar-lo, però es va descartar. També s’han proposat netejar-lo de pintades, però l’alcalde accidental posa de manifest que probablement tornaria a patir més actes incívics i de moment no s’ha fet. El que queda avui són pràcticament tot peces grans i, per tant, no creuen que en puguin desaparèixer gaires més.

Imatge aèria de l'avió estavellat el 1986 a Cantallops. / Josep Ribas

Un vell hidroavió convertit en bombarder

El DC-6 francès, amb matrícula F-ZBBU, s'anomenava Pelican 64. Era un vell hidroavió amb quatre hèlixs que havia estat modificat com a bombarder. Tenia una capacitat per transportar 12.000 litres d’aigua, el doble dels aparells concebuts per apagar els focs, els coneguts Canadair.

Va ser concebut com a aparell militar per a transportar soldats. El que es va estavellar a l’Albera va ser adquirit el 1957 per una companyia nord-americana de transport de passatgers fins que va ser retirat el 1980, readaptat i comprat per França.

Al lloc de l'accident s'hi va col·locar una placa commemorativa on familiars i autoritats recordaven els fets cada 19 de juliol.

Subscriu-te per seguir llegint