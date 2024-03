Comencen les obres d’ampliació del CAP de l’Escala, que incorporarà una base del SEM

Les obres d’ampliació i reforma del CAP Dr. Moisès Broggi de l’Escala han començat en les últimes setmanes i es preveu que tinguin una durada d’un any. El treballs consisteixen en la construcció d’un nou edifici adjacent a l’actual CAP, on s’inclourà una base d’ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El projecte també té per objecte la reforma de l’edifici existent, que s’executarà un cop hagi finalitzat l’ampliació i la reestructuració d’espais i serveis. En el seu conjunt es disposarà d’un total de 25 consultes, tant d’Atenció programada com d’Atenció continuada i urgent.

L’obra està finançada pel Servei Català de la Salut i té un cost total aproximat d’1,8 milions d’euros: 1,6 milions d’execució d’obra, adjudicat a l’empresa Cosplaan, Obras y Servicios Laantit, SL, i una previsió d’uns 250.000 euros d’equipament. El projecte, dissenyat per Coll-Leclerc Arquitectes, consisteix en la construcció d’un nou edifici en un solar cedit per l’Ajuntament de l’Escala i adjacent a l’actual CAP, ubicat al carrer Mossèn Salvador Jué.

L’ampliació permetrà alliberar espais del CAP actual que s’aprofitaran per reorganitzar-lo i obtenir una àrea assistencial més diàfana

Organització d'espais

L’ampliació s'executarà a la planta baixa i primer pis. A la planta baixa s’ubicarà l’atenció continuada i urgent amb accés extern i diferenciat, on se situarà la base d’ambulàncies del SEM. El primer pis de l’ampliació es destinarà a espais de descans i dormitoris per als professionals de guàrdia i del SEM. Actualment la zona d’atenció continuada i urgent disposa de 6 espais d’atenció (entre consultes, sales de tractament i boxs). Un cop acabada l’ampliació, les urgències es traslladaran al nou edifici, que constarà de 8 espais (7 zones assistencials i 1 àrea de triatge)

Les noves instal·lacions estaran connectades internament amb l’edifici ja existent i compartiran el mateix taulell d’admissions i recepció. L’ampliació permetrà alliberar espais del CAP actual que s’aprofitaran per reorganitzar-lo i obtenir una àrea assistencial més diàfana. En aquesta zona es mantindrà l’atenció programada. Estarà dotada amb 10 consultes de medicina i infermeria general, 2 de pediatria, 2 d'odontologia i 4 de polivalents. Així, el centre haurà guanyat 4 consultes més d’atenció programada, passant de les 14 actuals fins a 18 un cop hagi finalitzat la reforma i reestructuració d’espais.

L’obra actuarà sobre una superfície construïda de 1.023 m2: 509 m2 d’ampliació, 400 m2 de reforma i 114 m2 de la base d’ambulàncies del SEM.

Així mateix, el projecte d’ampliació inclou la construcció d’un pati interior en paral·lel a les sales d’espera, el qual permetrà l’entrada de llum natural, transformant aquest espai en una zona més agradable per a la ciutadania. En el seu conjunt, l’obra actuarà sobre una superfície construïda de 1.023 m2: 509 m2 d’ampliació, 400 m2 de reforma i 114 m2 de la base d’ambulàncies del SEM.

Des del 2021 s’han invertit més de 80 milions d’euros en millorar els centres de salut de la Regió Sanitària Girona i a la construcció de nous equipaments. D’aquests, uns 65 milions s’han destinat a millorar els centres hospitalaris i prop de 16 milions s’han assignat a centres d’atenció primària, inversió que inclou tant les obres acabades com les que estan en marxa en aquest moment.