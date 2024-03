Comença la prohibició de fer foc al bosc en un any marcat per la sequera

Des d'avui i fins al 15 d’octubre no es pot fer foc al bosc. Aquesta prohibició entra en vigor en un dels anys més complicats pels efectes de la sequera, una de les més intenses i extenses del darrer segle, derivada, principalment, de l’escassetat de precipitació efectiva en els últims tres anys.

El Departament d’Acció Climàtica recorda que l’actual sequera està portant la vegetació a una situació límit de decaïment i mortalitat mai vist en extensió i distribució a molts indrets del país.

Per zones, l'Alt Empordà i les comarques de Girona és on hi ha més dèficit d’aigua en la vegetació. Per espècies, són el pi blanc, l’alzina, l’alzina surera, el pi roig i la pinassa. Els boscos estan rebent un fort impacte per la climatologia (sequera, perforadors, pedregades, els últims grans incendis).

Des de fa anys, s’observen diferents espècies que estan morint. Aquesta situació és acumulativa durant els últims anys i cal tenir en compte que moltes masses afectades, encara que no estiguin totalment mortes, ja no es recuperen, i, contràriament, afavoreixen noves afectacions a les masses del voltant cada any més dèbils. Els arbres secs i morts per sequera encara que plogui no es recuperen i són combustible que en cas d’incendi crema amb molta més facilitat.

Perill d’incendi

Les pluges caigudes el cap de setmana passat han fet disminuir el perill imminent arreu, però sobretot allà on han estat més abundants. Es podria dir que han fet disminuir molt el perill a curt termini, és a dir, en les pròximes setmanes per a l’inici de la primavera que comença en pocs dies gràcies a la millora de l’estrat herbaci i arbustiu. Tot i això, els índexs de sequera continuen molt alts per a aquesta època quasi arreu, cosa que significa que àmplies àrees arbrades de la meitat nord del país, tradicionalment fora del radar dels incendis en aquesta època, també podran patir dies d’elevat perill d’incendi.

L’any 2023, s’ha superat la xifra de 50.000 activitats autoritzades a l’època d’alt risc i 100.000 comunicades fora d’aquesta època

Cal una autorització

Les activitats amb risc d’incendi forestal són aquelles accions o pràctiques que poden desencadenar un incendi en zones forestals o altres àrees naturals. Involucren la generació de foc, deflagracions o espurnes en entorns propicis per a la propagació dels incendis, i requereixen supervisió i precaució per prevenir afectacions ambientals i protegir la seguretat pública. Aquestes activitats poden ser focs d’esbarjos, fogueres i barbacoes, cremes de residus vegetals o activitats pirotècnies, entre d’altres. L’any 2023, s’ha superat la xifra de 50.000 activitats autoritzades a l’època d’alt risc i 100.000 comunicades fora d’aquesta època.

Les sol·licituds d’aquestes activitats es poden tramitar per Internet mitjançant el nou Formulari web específic i presencialment a les oficines que el Departament d’Acció Climàtica té a totes les comarques.Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblat, informa el departament.