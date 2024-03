Arxiven la denúncia de Domènech (PP Figueres) contra la direcció provincial per administració deslleial

La fiscalia ha arxivat la denúncia de l'expresidenta del PP a Figueres, Àngela Domènech, contra la direcció provincial del partit per administració deslleial. Domènech criticava que "durant anys" se li havia negat l'accés als comptes i que, sobretot, arran de les municipals del 28-M, llocs com Figueres, Blanes o Puigcerdà havien rebut "quantitats minses" de diners mentre que a Girona —on el president provincial, Jaume Veray, era candidat— s'hi van destinar "xifres importants" i es van fer "despeses supèrflues". La fiscalia, però, no veu cap mena de base per a la denúncia. De fet, conclou que ni tan sols hi ha indicis de delicte, sinó només "sospites de probabilitat". El PP va apartar Domènech del càrrec i la va suspendre de militància.

La denúncia a fiscalia va entrar-se a mitjans d'octubre de l'any passat. Domènech ja havia acusat públicament el president provincial, Jaume Veray, de manca de transparència amb els comptes del partit. I també havia criticat que, arran d'això, se l'hagués destituïda via whatsapp com a vicesecretària provincial de comunicació del PP.

A més de Veray, la denúncia per suposada administració deslleial es va interposar contra altres càrrecs del PP a Girona. En concret, el secretari general i el gerent. A l'escrit, l'aleshores presidenta del PP a Figueres sostenia que havia demanat tenir accés als comptes i que, "durant anys", no havia obtingut cap mena de resposta.

Sobretot, però, allà on Domènech posava el focus era amb la campanya de les municipals del 28-M. Aquí, acusava Veray d'haver centrifugat cap a Girona els recursos del partit i de deixar amb un pressupost migrat la resta de candidatures de la demarcació (més d'una vintena).

Entre d'altres, posava com a exemple que a Figueres el PP va destinar 1.000 euros per a les municipals, o que a Blanes (Selva) i a Puigcerdà, la quantitat va ser de 400 i 200 euros. Domènech sostenia que a Girona la direcció provincial va abocar "quantitats importants" de diners per a les eleccions -tot i que no les concretava- i deia que "suposadament" s'havien destinat a despeses "supèrflues o inútils" (com ara hotels, desplaçaments, restaurants o factures d'impremta inflades).

A la denúncia, l'aleshores presidenta del PP a Figueres deia que això li feia deduir "la més que probable existència d'irregularitats" i demanava a fiscalia que ho investigués.

"Sospita de probabilitat"

Ara, però, la fiscalia ha arxivat la denúncia. Al decret de sobreseïment, la fiscalia subratlla que el fet que Domènech no tingués accés als comptes del PP "no té cap base penal" i que, a partir d'aquí, no es pot deduir "ni tan sols a nivell indiciari" que la direcció del partit hagués incorregut en administració deslleial. Perquè, entre d'altres coses, el delicte exigeix que hi hagi hagut "un perjudici -quantificable- al patrimoni administrat".

La fiscalia conclou que la denúncia "simplement s'assenta en la sospita de probabilitat verbalitzada" per Àngela Domènech. En conseqüència, el ministeri públic diu que la seva intervenció no només "no seria idònia" sinó també "contrària a la legalitat" i ho arxiva.

D'ençà de novembre, Àngela Domènech -que conserva l'acta de regidora- ja no és presidenta del PP a Figueres. El partit la va apartar del càrrec, la va suspendre cautelarment de militància i va nomenar una comissió gestora a la ciutat. La decisió final sobre si se l'acaba expulsant l'ha de prendre el comitè de resolució de conflictes del PP.