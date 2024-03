Descobreixen un cultiu de més de 300 plantes de marihuana al bell mig de Cabanes

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat, aquest dijous, un cultiu de marihuana a Cabanes. Dues persones estant sent investigades, però el cas es manté obert i no descarten detencions.

Aquest cas va començar fa un temps quan la Unitat d'Investigació de Figueres va rebre informacions sobre les molèsties d'un possible cultiu de marihuana a l'interior d'un domicili. Van fer diverses comprovacions i van confirmar que s'estava cometent frau elèctric, així com aparells que apuntaven a una possible plantació de droga.

Arran de les indagacions, el jutge va donar el manament judicial corresponent i aquest dijous s'ha engegat un dispositiu policial dels Mossos. Ha començat a primera hora del matí, i a la zona s'hi han desplaçat agents de seguretat ciutadana i investigació de Figueres, així com de l'ARRO.

Cap a dos quarts de nou s'ha realitzat l'entrada al domicili ubicat a ple centre de la població, a la plaça de l'Ajuntament. Dins l'habitatge, els agents hi han trobat dues persones —les investigades— i han confirmat les seves sospites. Han localitzat un cultiu de marihuana repartit en tres estances annexes a la casa, segons confirma la policia.

Han desmantellat la plantació de 321 plantes i també tota la infraestructura que s'utilitzava per mantenir-la, com ara 30 focus, dos ventiladors, dos compressors i dos extractors, entre altres.