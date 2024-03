La castellonina Sílvia Osuna recull la distinció més important a l'Estat en recerca científica

La castellonina Sílvia Osuna ha recollit aquest matí el Premi Nacional d'Investigació per a Joves Maria Teresa Toral, en l'àmbit de Ciències i Tecnologies Químiques. Aquests guardons són considerats el reconeixement més important a l'Estat en l'àmbit de la recerca científica.L'acte s'ha celebrat al Palau Ducal dels Borja, a la ciutat de Gandia i ha estat presidit SS.MM. els Reis.

Excel·lent trajectòria científica

El jurat ha valorat la seva "excel·lent trajectòria científica, el seu impacte i l'alt reconeixement internacional i pel seu recorregut curricular per haver obtingut projectes competitius del més alt nivell". La científica de Castelló d'Empúries sobresurt, a criteri del jurat, per "les seves aportacions innovadores i originals en el desenvolupament de nous protocols computacionals per al disseny de nous enzims, que tenen un gran potencial de transferència al teixit productiu".

Els premis a l'excel·lència científica no són una novetat en la trajectòria professional de Sílvia Osuna (Castelló d'Empúries, 1983), però el Premi Nacional d'Investigació per a Joves en Ciència i Tecnologies Químiques és un pas més per a la professora de recerca ICREA a l'Institut de Química Computacional i Catàlisi de la Universitat de Girona. L'any 2015 va obtenir un projecte d'1,5 milions d'euros de l'ERC en el marc de la convocatòria Starting Grant per iniciar la seva carrera investigadora independent a la Universitat de Girona.

Actualment, el seu grup és finançat per una beca ERC Consolidator Grant amb 2 milions d'euros (atorgada el 2023), un projecte ERC Proof of Concept (amb l'objectiu principal d'establir una start-up amb seu a Girona), dos projectes del Ministeri de Ciència i Innovació (un dels quals també és una prova de concepte) i un projecte internacional dins del Programa Human Frontier Science. El seu grup de recerca està consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR-Cat 2021).

Sílvia Osuna es va doctorar l'any 2010 per la Universitat de Girona a l'Institut de Química Computacional (IQC) sota la supervisió del professor Miquel Solà i el professor Marcel Swart. El 2010, es va traslladar al grup del professor Houk a la Universitat de Califòrnia, Los Angeles (UCLA) amb una beca postdoctoral europea Marie Curie. Des de llavors, ha treballat en el disseny computacional d'enzims d'interès mèdic i farmacèutic.