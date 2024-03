L'Ajuntament de Roses vol instal·lar una planta dessalinitzadora al municipi i que aquesta estigui en marxa abans de l'estiu per "assegurar l'abastament d'aigua necessari a la nostra ciutadania", assenyala en un comunicat Lluís Espada, regidor de Medi Ambient i de Serveis i Infraestructures. I afegeix que "som conscients que a Roses el turisme és un sector primordial per a l’economia local i del qual depenen gran nombre de famílies, ha de poder garantir que els seus establiments i serveis funcionin amb la màxima normalitat possible durant la temporada turística".

L’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics de l’Ajuntament de Roses ha informat que s'està negociant amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i s'estan estudiant diferents opcions existents "per aconseguir un abastament urbà complementari" que respongui a les "demanes d'aigua de la població". Espada ha concretat que l’opció que pren més força és la de la instal·lació d’una dessalinitzadora que "permetria cobrir pràcticament el consum que té Roses en temporada baixa i suposaria un percentatge alt en temporada alta".

Acords amb el sector turístic

Per altra banda, l'Ajuntament té prevista una reunió dimarts que ve amb els empresaris del sector turístic per parlar-ne. En aquest sentit, el seu president, Miquel Gotanegra, diu que calen "solucions" per garantir que podran tenir les piscines en funcionament aquest estiu. "En aquesta reunió, decidirem si tirem cap a la dreta o cap a l'esquerra. Creiem que calen buscar solucions conjuntes", remarca.

Tot i això, avança que si no hi ha acord, no descarten posar-ne una d'exclusiva pel sector turístic. Sobre això, Gotanegra insisteix que la casuística de Roses no és com la de Lloret de Mar i que només hi ha una vintena d'establiments que tinguin piscines, entre càmpings i hotels. "Hem d'acabar de calcular el volum, però no són xifres molt importants", assegura.

Fase 2 d'emergència per sequera

Roses és un dels dotze municipis que la setmana que ve entraran en l'escenari d'emergència 2. En el qual es fixen que els volums totals d’aigua per a l’abastament de la població no poden superar els 180 litres per habitant i dia, incloent-hi activitats econòmiques i comercials. Els altres municipis afectats són Figueres, Cabanes, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Fortià, Llers, Riumors, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra, i el Far d'Empordà, tots ells depenen de l'embassament Darnius Boadella que està a poc més de l'11%.