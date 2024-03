El ple municipal d’aquest dijous serà calent. Damunt la taula, hi haurà la liquidació del pressupost del 2023 de l'Ajuntament de Figueres amb unes xifres que han derivat amb la necessitat d’iniciar un pla de sanejament financer, probablement tutelat per la Generalitat, per al període 2024-2027. L’alcalde, Jordi Masquef, ho ha anunciat aquest dilluns en una compareixença de premsa a la sala de plens només reservada per a les grans ocasions, ja que es va envoltar per tots els regidors del seu govern per a afrontar «una situació crítica» que ha titllat de «delicada i complexa».

En el rerefons de tot plegat, hi ha la confirmació d’un temor que el mateix Masquef havia expressat obertament l’any 2022, quan el govern d’Agnès Lladó va portar a l’aprovació del plenari el pressupost per a l’exercici del 2023 i que contenia diverses partides d’ingressos que el grup de Junts va qüestionar com a poc creïbles, com ara la venda de la casa Nouvilas (987.621 euros), la venda d’entrades de la Casa Natal dels Dalí (930.000 euros) i l’augment de la taxa d’escombraries (1.150.000 euros).

Cap d’aquestes tres partides es van fer realitat i a aquest saldo negatiu s’ha d’afegir, segons les dades aportades per l’alcalde a partir d’un informe del servei d’Intervenció municipal, l’aparició de factures de finals del 2022 que van ser imputades en els comptes del 2023 sense que hi hagués cap partida consignada, com ara els 700.000 euros de subministrament elèctric per part d’Endesa, els 250.000 euros reclamats per l’empresa informàtica Audifilm i els 553.000 del servei d’abocador d’octubre a desembre.

Números vermells

Tot plegat ha dut el calaix municipal a tenir números vermells, per primer cop en els darrers anys, en l’evolució del romanent líquid de tresoreria, que el 2023 s’ha tancat amb uns 800.000 euros negatius. El 2018 el romanent va ser positiu amb 2,5 MEUR, igualment que els quatre exercicis posteriors: 2019 (2,1 MEUR), 2020 (3,2), 2021 (0,5) i 2022 (0,6).

Masquef alerta que «les despeses compromeses de finals d’any que es preveien pagar amb l’estalvi no es podran pagar» i la seva liquidació «haurà d’anar a càrrec amb partides del 2024». Per aquesta raó ha demanat a tots els regidors del seu Govern que facin un esforç i que «siguin més eficients i s’estrenyin el cinturó». L’alcalde ha deixat clar que ningú deixarà de cobrar els deutes contrets i que aquesta delicada situació financera «no afectarà les inversions previstes en el pressupost d’aquest 2024».

Menys ingressos

En el moment de tancar el pressupost del 2023, els ingressos reals han estat de 67,5 MEUR, per sota dels 70,8 MEUR pressupostats. Després dels ajustos de la Unió Europea, els 719.057 euros negatius ingressats s’han convertit en menys de 3,9 milions.

L’informe d’intervenció sobre el «compliment d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa» assenyala que la hisenda municipal es troba el -3,8 MEUR pel que fa a l’estabilitat pressupostària, +15,88% en la regla de despesa –quan el límit és del 3%– i només té una dada favorable en l’índex d’endeutament, que és del 45,55%. Tres dades que cal afegir a les xifres negatives del romanent de tresoreria. A hores d’ara, l’Ajuntament de Figueres té un deute aproximat de trenta milions d’euros amb diverses entitats bancàries.

Dades d'intervenció

Per a Jordi Masquef, la situació financera «no és un tòpic» d’un govern que fa pocs mesos que ocupa el seu lloc al capdavant de l’Ajuntament, «són dades objectives aportades des d’Intervenció».

Fins ara, l’actuació del govern en la despesa pública ha seguit «el principi de prudència per afrontar la situació». L’alcalde defuig la possibilitat d’incrementar més la pressió fiscal sobre els ciutadans que no sigui la que tocarà en el tema serveis, però ja avança que vol que des de l’Ajuntament «siguem eficients en recaptació, sobretot l’executiva».

Jordi Masquef considera que «l’herència rebuda» es deu «a una mala planificació pressupostària», tal com ja va denunciar el novembre de 2022 quan era el cap de l’oposició. Creu que la situació econòmica actual es deu al fet que l’anterior govern «no va fer un seguiment i control correcte del pressupost» i que per tot plegat ja es veia a venir «una motxilla pesada i aliena que haurem d’arrossegar durant tres anys». «No hi haurà diners per a tot, caldrà arremangar-se», ha conclòs.

El batlle ha recordat que el seu govern ja va néixer «amb la contenció dels sous dels càrrecs electes» i que el pressupost del 2024 té un caire «realista» en funció de la patacada econòmica que es veien a venir.

«S’ha d’arribar plorat»

Des de l’oposició, l’exvicealcalde socialista Pere Casellas ha reaccionat irònicament dient des de les xarxes socials que «al matí a l’Ajuntament s’hi ha d’arribar plorat, que dèficits n’hem hagut de gestionar tots. Sense anar més lluny, el 2019 ens vam trobar un de 800.000 € de despesa del govern de Junts per Figueres sense consignar».

També es defensa recordant que «pel que fa al dèficit anunciat pel govern de Figueres, des del PSC ho vam dir fa sis mesos i vam demanar el cessament de qui va prendre la decisió de retardar l’obertura de la casa Dalí, i no ho van fer. Ara, carregar-nos la responsabilitat no és admissible».