Figueres aprova amb comoditat el pressupost pel 2023 amb dubtes sobre els ingressos previstos

Els vots favorables del govern quadripartit de Figueres han estat suficients per a aprovar inicialment el pressupost per al 2023. El grup de Junts i l'únic regidor no adscrit present a la sessió s'ha abstingut. Ciutadans ha votat en contra. La regidora d'Hisenda, Maria Gratacós ha estat l'encarregada de defensar un pressupost de 70,8 MEUR, una xifra que suposa un augment del 8,99% respecte de l'exercici anterior. La proposta aprovada "pretén donar resposta amb eficàcia i eficiència als majors reptes de la ciutat", havent congelat impostos i taxes "per evitar que els ciutadans paguin les conseqüències de la guerra i la inflació". Segons Gratacós, el pressupost persegueix "el triple objectiu d'atenuar els efectes nocius de la incertesa econòmica, garantir l'estabilitat de les finances municipals i perseguir la transformació econòmica i social de Figueres per aprofitar el seu potencial".

L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha destacat que el pressupost del 2023 persegueix "continuar transformant la ciutat" a partir del fet que ha estat redactat "pensat per a les persones i cap a les persones".

Jordi Masquef, en nom de Junts per Figueres, ha denunciat obertament que les partides proposades pel govern posen en dubte la capacitat de materialitzar els ingressos previstos, que considera "inflats". L'exalcalde ha utilitzat els comentaris desfavorables fets des de la intervenció municipal en aquest aspecte. "No volem que l'Ajuntament generi dèficit per la quantitat que realment és capaç d'ingressar", ha dit. Així i tot, ha agraït "la millora en les formes del govern cap a l'oposició, amb més comunicació". Agnès Lladó ha destacat també aquest "remar plegats", per arribar més lluny. La venda de la Casa Nouvilas, anunciada per quart any consecutiu, els ingressos derivats de la futura obertura de la Casa Dalí, l'evolució de les plusvàlues o la contracta de neteja han estat alguns dels punts exposats en el debat. L'alcaldessa ha defensat la proposta del govern argumentant que s'ha fet amb "tota prudència" sense que aquesta "ens acabi fent traïdors a les necessitats de la gent de la ciutat".

Héctor Amelló (Cs) ha afirmat, referint-se al Govern, que "el model de ciutat que vostès representen ha fracassat". Ha lligat la seva postura al "clima d'inseguretat" que es viu a Figueres i la poca eficiència de les mesures preses fins ara. El portaveu d'aquest grup ha centrat la part principal del seu discurs en la Seguretat Ciutadana i ha lamentat que no s'hagin executat diversos temes acordats com la policia de barri, els lectors de matrícula o la figura de l'agent tutor, entre altres aspectes. Carles Arbolí, en representació del grup de no adscrits, considera que són "uns comptes necessaris per al funcionament de l'Ajuntament a partir de l'1 de gener", però ha mostrat el seu "esceptisme sobre el grau d'execució i les previsions d'aquests comptes".