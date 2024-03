Un centenar d’empreses implicades i uns tres mil estudiants d’educació secundària dels instituts de l’Alt Empordà participaran, entre el 12 i 14 de març, en la quarta edició del Saló dels Oficis de Figueres. L’esdeveniment és organitzat per la Fundació dels Oficis i l’Ajuntament de la capital empordanesa. Després de tres anys d’haver-se celebrat al castell de Sant Ferran, la cita d’enguany estrena ubicació en el recinte firal, a tocar el Centre de Formació Integral Ferran Sunyer i Balaguer.

El canvi d’emplaçament obeeix a la voluntat dels organitzadors d’aprofitar les instal·lacions de l’equipament i guanyar en mobilitat i accessos, un dels hàndicaps que presentava la fortalesa. «Durant els tres primers anys, ens hem sentit molt a gust en el Castell i amb les facilitats ofertes pel Consorci, però el canvi ens permetrà millorar en alguns aspectes rellevants», assenyala Meritxell Garrido, directora gerent de la Fundació dels Oficis.

Atraure l'alumnat d'ESO

L’entitat ha treballat de valent aquests darrers mesos per a elevar la receptivitat dels alumnes de tercer i quart d’ESO cap a un Saló que és tot un referent a Catalunya en l’àmbit de la promoció de la formació professional. Per això, els representants de la Fundació s’han desplaçat a tots els centres docents de la comarca per a portar a terme una tutoria prèvia que permeti als alumnes arribar a les activitats del Saló amb un coneixement previ de les activitats i propostes que hi trobaran.

Com ja va passar l’any passat, les empreses participants hi seran presents de manera rotatòria durant els tres dies de la mostra formativa. «Hem demanat a totes elles que durant la seva estada facin demostracions pràctiques i aportin exemples de la feina que fan per tal que els alumnes puguin veure quina sortida professional tenen vinculada a alguna de les famílies de formació professional que s’ofereixen a la comarca», afegeix Meritxell Garrido.

L’acte inaugural tindrà lloc el dimarts, 12 de març, a les deu del matí. Aquesta jornada està destinada als alumnes de tercer d’ESO perquè adquireixin un autoconeixement de les possibilitats que hi ha i comencin a pensar en el seu futur. El 13 i 14 estan destinats als estudiants de quart d’ESO, el curs previ a la decisió de la seva continuïtat formativa en l’àmbit professional o universitari. Després d’haver assistit en una xerrada en el Centre Integrat, podran participar en tallers i demostracions vinculades a la família de formació professional que vulguin conèixer més a fons.

Portes obertes

La jornada de portes obertes per a les famílies tindrà lloc el dimecres, 13 de març. Al migdia, des de dos quarts d’una a les dues i, a la tarda, de les tres a les sis. D’aquesta manera, els pares o tutors dels alumnes podran acompanyar-los en la descoberta de les possibilitats que ofereix aquest Saló dels Oficis.

L’organització té el suport explícit de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els organismes específics vinculats al món docent i laboral, com el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Departament d’Educació, la Cambra de Comerç de Girona i l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Aquesta quarta edició té com a lema «El camí pel teu futur».