La Policia Local de Castelló d'Empúries va detenir un conductor begut que quadruplicava la taxa d'alcohol permesa. Els agents el van enxampar en un control preventiu de trànsit aquest dissabte a la nit. L'home va donar positiu al test d'alcoholèmia i, com que no tenia domicili conegut, se'l va arrestar per un delictes contra la seguretat viària. Els agents van denunciar dues persones més en el control. Un per circular amb un permís de conduir estranger que no l'habilitava per fer-ho, i un altre al que se li va efectuar un test de drogues donant positiu en cocaïna, THC i metamfetamina.