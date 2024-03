Des de l'oposició, l'exvicealcalde socialista Pere Casellas ha reaccionat irònicament a la roda de premsa de Masquef dient a les xarxes socials que a l'Ajuntament «s'hi ha d'arribar plorat». També ha apuntat el retard en l'obertura de Casa de Nadal de Salvador Dalí com una de les principals causes del desviament en els ingressos. «Al matí a l'Ajuntament s'hi ha d'arribar plorat, que dèficits n'hem hagut de gestionar tots. Sense anar més lluny, el 2019 ens vam trobar un de 800.000 € de despesa del govern de Junts per Figueres sense consignar», ha dit.