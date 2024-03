L’empresa Fructícola Empordà, de Sant Pere Pescador, ha iniciat la redacció del projecte per ampliar les seves instal·lacions, amb un projecte que té un cost total de 12 milions d’euros, segons va explicar l’arquitecte Lluís Gratacós en una reunió al Casal dimecres passat, on es va exposar la fase inicial del projecte als veïns. En la trobada, també hi era l’alcalde, Agustí Badosa, qui va dir que «s’ha de respectar el Pla General, del 2001, que permet l’ampliació projectada». Els veïns presents a la sala, molt molestos, van acusar el consistori santperenc de tracte de favor cap a la cooperativa. «No estem d’acord que facin l’ampliació davant de tota una zona residencial», manifestaven. La cooperativa va anunciar, el passat mes de novembre, amb el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, entre d’altres al costat, que invertiria 12 milions d’euros en la construcció d’una nova nau de 10.000 metres quadrats equipada amb l’última tecnologia. Preveuen instal·lar una precalibradora pensada per treballar amb 200 tones de fruita i una línia robotitzada de classificació de pomes o un moll de càrrega i expedició.

Fructícola Empordà ha comprat uns terrenys de 30.000 metres quadrats, al costat de la seu central de l'empresa. En aquesta finca, hi construiran la nova nau que comptarà amb l'última tecnologia. Hi haurà una precalibradora, similar a la que ja tenen a la planta actual, però amb la capacitat de treballar amb 200 tones de fruita a l'any. Es tracta d'un aparell que permet classificar les pomes i presentar-les de la manera més homogènia possible en funció del color, la mida o el calibre. A la nova nau, també hi haurà una línia robotitzada de classificació de les pomes que permetrà col·locar tota la fruita en caixes de manera automàtica. Aquest procés encara es fa manual, però, a la nova nau, hi haurà setze robots que agafaran les pomes d'una cinta gràcies a un braç articulat acabat amb una ventosa i les posaran en caixes, totes encarades de la mateixa manera. El projecte també preveu fer un moll de càrrega i d'expedició per a camions que transporten les caixes de pomes. Les oficines també es renovaran i se substituiran les actuals. El cost total del projecte és de 12 milions d'euros. Fructícola Empordà disposa ara de 550 hectàrees de camps de fruiters. Actualment, l'empresa compta amb 72 cambres frigorífiques amb una capacitat d'emmagatzematge de 23.000 tones de pomes. De totes elles, 41 disposen de la tecnologia ACR (Control Avançat de la Respiració de la fruita). Es tracta d'un sistema únic a l'Estat que permet conservar intactes les propietats de la poma durant un any perquè arribin als consumidors en les millors condicions.