La Comunitat de Propietaris de l’Edifici Sant Vicenç, al barri de l'Estació de Figueres, demanen a l'Ajuntament que posi en marxa un dispositiu de vigilància policial especial a la zona per "l'increment d'activitats delictives i incíviques" que provoquen els usuaris "conflictius" del menjador social. Els veïns celebren l'anunci de trasllat del centre, però alerten que el termini -a finals d'any- és "massa llarg" i que cal que, mentrestant, es busquin un emplaçament alternatiu. Els veïns diuen que fa vuit anys que pateixen i denuncien la problemàtica. Asseguren que les mostres d'incivisme són contínues i que la baralla que va acabar amb un apunyalament aquest dijous n'és l'enèsim episodi.

Els veïns denuncien que aquest equipament "atrau" al barri de l’Estació a un nombre creixent de delinqüents i de persones amb problemes d’addiccions. "Un fenomen al qual s'ha afegit el consum i tràfic de tota mena de drogues, amb conseqüència de la creixent violència, incivisme i inseguretat a la zona", asseguren en un comunicat.

"Lamentem els fets ocorreguts recentment i agraïm la predisposició de l'actual equip de govern per solucionar una problemàtica que arrosseguem des de fa temps, però no podem aguantar més, aquest equipament social ha convertit el barri de l'Estació en una zona disruptiva i l’edifici que alberga el centre social en un immoble estigmatitzat. I no només viure-hi s’ha convertit en un malson. També treballar-hi", insisteixen.

Per fer-hi front, diuen, han hagut d'instal·lar càmeres de seguretat en diferents espais de l'edifici, canviar la porta de l'entrada i posar-hi un pany de seguretat. "Els veïns passen por", asseguren.

A més, remarquen que es dona la circumstància que el centre social municipal ocupa un dels baixos de l'edifici, mentre que, a la resta de baixos, la Fundació Sant Vicenç de Paül realitza activitats educatives i de reforç escolar per a joves i infants, de manera que també es veuen "perjudicats" per les activitats conflictives a la plaça.

Ubicar-hi una subseu de la Guàrdia Urbana

La comunitat de propietaris va acordar en la darrera assemblea iniciar accions legals contra l'Ajuntament pels "perjudicis que pateixen els veïns". Unes accions, diuen, que estan a l'espera que el consistori compleixi el seu compromís de traslladar el menjador social i resolgui la situació conflictiva que genera mentre no es faci efectiu.

En aquest sentit, diuen que l'única manera de resoldre-ho amb "eficàcia" és activant un dispositiu policial permanent a la plaça i que, un cop quedin lliures els baixos, s'hi ubiqui una subseu de la Guàrdia Urbana.