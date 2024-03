Els últims secrets de Dalí, treball que indaga en la relació del pintor altempordanès amb Figueres, ha guanyat el premi Carles Rahola a millor projecte de comunicació periodística. Es tracta d'un treball publicat en el marc del 35è aniversari de la seva mort, el 120è aniversari del seu naixement i el 50è aniversari de la inauguració del Teatre-Museu. Els guardons s'han lliurat aquest dijous en un acte a la sala de cambra de l'Auditori de Girona conduït per Andreu Juanola i Manel Vidal, presentadors del pòdcast satíric La Sotana.

Aquest, però, no ha estat l'únic treball amb empremta empordanesa que ha estat premiat. I és que en el cas del millor treball en televisió el premi ha estat per a Pedro Toro per Les bruixes del futbol. Un documental que té com a protagonista el Club de Futbol Llers, que va ser pioner del futbol femení a la província de Girona a final dels anys vuitanta. A l'abril passat, en el Centre Recreatiu Llersenc es va estrenar el documental "Les bruixes del futbol", que recorda aquella etapa en què van recórrer camps de tot Catalunya i de la resta l’Estat espanyol. El reportatge també va ser emès pel canal Esport3 de la CCMA.

La figuerenca Anna Teixidor, guanyadora de la Beca Carles Rahola

D'altra banda, la proposta d'investigació sobre la història de la premsa escrita a l'Alt Empordà de la periodista figuerenca Anna Teixidor ha estat la guanyadora de la beca dels Premis Carles Rahola. El treball proposa analitzar els canvis significatius que ha patit la premsa escrita a la comarca al llarg dels segles i com la societat ha modificat la manera en què consumeix informació. Sota el títol La fi de la memòria escrita. De la mort del paper al Tik Tok. La premsa de l'Alt Empordà (1880-2019). Catàleg de periòdics, editors, redactors i impressors, el treball planteja una revisió de l'evolució de la premsa escrita, des de les seves arrels fins a la declinació i transició cap a noves plataformes digitals.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha felicitat Teixidor per "plasmar el fil conductor del periodisme empordanès en el seu salt del paper a les pantalles". Alhora ha destacat "la necessitat d'una anàlisi crítica dels fenòmens socials i comunicatius contemporanis que permetin que la premsa de les comarques gironines en català tingui un futur exitós".

Altres guardonats

Durant la gala s'han atorgat altres guardons. Dolors Gibert ha aconseguit el premi a Millor fotografia de premsa per Sequera. El jurat ha destacat que en una sola imatge l'autora explica l'essència d'una problemàtica molt actual i la "impotència col·lectiva" per fer-hi front.

En l'apartat de Millor informació digital les guanyadores han estat Teresa Turiera-Puigbò i Neus Aldeguer per Els fets del Còrrec del Gavatx. Un episodi de la Guerra Civil a la Cerdanya, del blog de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya.

Finalment, pel que fa a la Millor iniciativa de comunicació institucional, el guardó ha recaigut en Glam Cooperativa de Comunicació i Disseny per 'Som de Salt', una iniciativa de proximitat de la Comunalitat Urbana de Salt que incideix directament en el poble que representa, i que, destaca el jurat, té una gran capacitat per reflectir la diversitat de la seva comunitat d'una manera inclusiva, i amb un disseny fresc i original.

Totes les categories estan dotades amb 1.000 euros, llevat del premi al millor projecte de comunicació periodística, que té una dotació de 2.000 euros.