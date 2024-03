«Cal mà dura i enfrontar seriosament el debat sobre la multireincidència». Aquestes han estat les paraules de l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, amb relació l'apunyalament a la plaça de l'Estació d'aquest dijous. Unes declaracions que ha fet durant la pressa de possessió de Lluís Lupiañez com a nou cap de la Guàrdia Urbana.

«Aquest és l'enèsim exemple de la permitivitat de les lleis davant la multireincidència», ha dit de l'apunyalament. En aquest sentit, l'alcalde de Figueres ha detallat que tant la víctima com l'agressor són «vells coneguts de la policia, amb nombrosos antecedents». «Ens hem de plantejar seriosament aquest debat (el de la multireincidència). No eludir-lo. No deixar-lo a determinats partits. Fer una reflexió adulta i madura, i afrontar-lo com a problema de la societat actual», ha dit Masquef.

«Això va de bons i dolents. Dels que volen complir la llei i els que no. No va d'on vens sinó de què vens a fer. Si vens a sumar i construir o a destruir l'estat del benestar que ens ha costat molts anys construir", ha afegit Jordi Masquef.

A més, Jordi Masquef ha elogiat la figura de Lupiáñez i ha assegurat que era la persona més adequada per afrontar els problemes de seguretat i incivisme que té la ciutat: «Sabeu que és un dels objectius del nostre mandat». I ha recordat que «no només cal més policia, amb més eines materials, també és necessari dotar-los de lleis que donin suport a i acompanyin les actuacions policials».