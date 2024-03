El Club Bàsquet L’Escala va presentar, el diumenge passat al pavelló, els 180 jugadors que té repartits en deu equips aquesta temporada. El club que presideix Pep Andrades té sis conjunts femenins i quatre masculins federats, a més d’un premini mixt que juga al Consell Comarcal del Baix Empordà i l’escoleta de bàsquet.

Com a miralls, hi ha els sènior femení i masculí, situats a Segona Catalana i Primera Territorial, respectivament. Les noies que entrena Toni Espinosa són segones provisionals i es juguen el lideratge amb el Vilablareix en un doble enfrontament: aquest divendres (21 h) a l’Escala en el partit pendent de la primera volta i el 17 de març (19.45 h) a Vilablareix en el duel de la segona volta. Pau Esponellà, coordinador del club i membre de la junta, explica que l’objectiu és «quedar el més amunt possible. Si a final de temporada tenim l’opció de pujar, es valorarà. De moment, és aviat per decidir i, ara per ara, l’equip ha de continuar amb la mateixa línia i donar alegries al club en forma de moltes victòries».

El primer equip masculí de l’Escala, entrenat per Sergi Jambert, havia jugat més enlaire i ara es troba a la zona baixa de Primera Territorial, l’antiga Tercera Catalana. Esponellà explica que l’equip està «en una situació complicada, tota la temporada hi ha hagut l’hàndicap de tenir un gran volum de lesions. Aquesta temporada encara no han pogut entrenar ni jugar un sol dia tota la plantilla junta; si no, estaríem més amunt». El conjunt escalenc ha vist com aquesta temporada patia la sensible baixa d’Enric Espinosa, fill de Toni Espinosa que s’ha retrobat amb el seu germà Toni a la Lliga EBA, al Bisbal.

L’Escala recorda Anna Casabella, una emblema del club

El CB L’Escala organitza activitats paral·leles com el Campus Anna Casabella, per Setmana Santa i a l’estiu. L’esdeveniment recorda qui va ser jugadora i entrenadora del club i que va morir el 2020 als 30 anys per una malaltia: «Estem orgullosos de fer els campus per la càrrega emocional que implica l’homenatge que li fem i poder recordar-la sempre», afirma Pau Esponellà.