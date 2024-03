Aquest 2024 és previst que s’inicia la construcció de la nova Estació de Tractament d’Aigua Potable de l’Escala (ETAP), una instal·lació que promou el Consorci d’Aigües de la Costa Brava Girona amb la complicitat del municipi. L’obra va ser aprovada a finals de l’any passat i ha de superar el procés previ de licitació per executar l’obra. Les noves instal·lacions s’ubicaran en uns terrenys de 5.851 m², a la zona del mas Martí, a prop de la carretera de Bellcaire, on ja hi ha els diferents pous de captació d’aigua de l’aqüífer del Baix Ter.

Des de fa anys, l’Escala s’abasteix mitjançant quatre pous actius i un cinquè en reserva, ubicats en aquesta zona. L’aigua captada s’impulsa a través de canonades fins als dipòsits d’emmagatzematge, on l’aigua es tracta per ser distribuïda. Són quatre dipòsits, dos dels quals es troben a la zona del Pedró i dos més al Puig Sec, a Montgó.

Canvi de rumb

El projecte inicial es va planificar des de l’àmbit municipal, però l’Ajuntament i el Consorci de la Costa Brava van arribar a un acord que va satisfer les dues parts. L’alcalde, Josep Bofill, explica com «en un primer moment, durant el mandat de l’alcalde Víctor Puga, es va plantejar que l’Ajuntament es fes càrrec de la seva construcció amb el suport del Consorci de la Costa Brava. El cost era d’uns quatre milions i mig d’euros, amb una subvenció de l’ACA d’un milió set-cents mil euros, més uns dos-cents cinquanta mil del PUOiSC. Ja aleshores vam començar a negociar amb el Consorci la possibilitat que l’entitat executés l’obra i, a canvi, passarien a gestionar l’abastament en alta del nostre municipi». «Les negociacions van continuar, amb la pandèmia pel mig –afegeix– i, finalment, mesos enrere vam arribar a un acord per tirar endavant el projecte de construcció de la nova Estació de Tractament d’Aigua Potable. La nova instal·lació agafarà l’aigua dels quatre pous que tenim actius a la zona de mas Martí cap als dipòsits del Pedró i el Puig Sec».

«Cap a la pròxima tardor podríem començar a veure les primeres pedres de la nova ETAP»

La nova ETAP estarà situada al mig dels quatre pous existents, «amb la qual cosa aconseguim una eficiència inicial de captació, amb un recorregut curt. Des dels dipòsits fins als punts de consum dels habitatges i locals serà una altra gestió, que haurem de veure si és través d’una empresa subcontractada o d’una gestió directa per part de l’Ajuntament. Ho acabarem de decidir quan l’ETAP estigui avançada, abans que no entri en funcionament», diu Bofill.

Un cop estigui resolt el procés de licitació de l’obra per part del Consorci, l’alcalde calcula que «cap a la pròxima tardor podríem començar a veure les primeres pedres de la nova ETAP. Hi ha un període de construcció d’uns dos anys».

Un pas endavant

Aquesta obra suposa un pas endavant en la millora del cicle de l’aigua a l’Escala i arriba 130 anys després que el poble estrenés sis bombes que va facilitar el consum dels veïns.

Segons el consorci, «la nova ETAP millorarà la qualitat de l’aigua, que en algun moment puntual ha ofert paràmetres de ferro, manganès i clorurs. A més, comptarà amb una capacitat de tractament inicial important, de 583 m³/h, però amb la possibilitat d’ampliar, en el futur, el cabal tractat fins als 875 m³/h».

El projecte té un pressupost d’execució per contracte de 7.316.647,50 euros (sense IVA). El Consorci d’Aigües el finançarà a través de recursos propis i una subvenció concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’1.943.600 euros, procedent de la línia d’ajuts per a inversions en actuacions d’abastament en alta.

«Aquest és un projecte modern, que incorpora una bona part d’autoconsum d’energia elèctrica amb plaques fotovoltaiques»

El president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, també destaca que «la titularitat d’ús tant dels pous com dels terrenys passarà a mans del Consorci d’Aigües, que assumirà la gestió de l’aigua en alta de l’Escala quan aquesta nova potabilitzadora entri en servei. Gràcies a aquest nou equipament, l’aigua passarà per un tractament molt més exhaustiu, tal com recomana la normativa».

Josep Bofill, per la seva part, considera que «és un projecte modern, que incorpora una bona part d’autoconsum d’energia elèctrica amb una instal·lació de plaques fotovoltaiques que generaran uns 70 kW, cobrint així un bon percentatge de les seves necessitats de funcionament».

Inicialment, la nova planta no incorpora el mòdul dessalador, encara que Bofill destaca que el projecte «contempla un espai per a un ubicar-hi en un futur una dessaladora si l’aqüífer del Ter empitjorés i patís una intrusió d’aigua marina que fes convenient accentuar la potabilització de l’aigua extreta».

Es calcula que el termini d’execució de les obres, que es distribuirà en diferents fases –les primeres seran els treballs previs i l’obra d’arribada i de l’edifici principal–, sigui aproximadament d’uns setze mesos.

Patrimoni urbà

Al llarg de la història, com a tots els municipis costaners, el proveïment d’aigua a l’Escala no ha estat fàcil. En el carrer del Mar, hi ha un preuat recordatori de la millora que van tenir els veïns del municipi quan el 1893 van entrar en funcionament els sis motors de bombament instal·lats per la casa Balat de Figueres en els pous escalencs per a combatre l’aigua salmaia que en temps d’entrada del mar no es podia arribar a beure. Van costar 874 pessetes. L’aigua corrent no va arribar fins al 1916.