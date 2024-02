Els pagesos empordanesos i gironins han obert pas i han deixat sortir els camions que des d'aquesta matinada estaven atrapats al tall de l'AP-7 a Pontós. Cap a les onze del matí, han habilitat un carril i han deixat circular desenes de transportistes que han hagut de fer nit a la carretera sorpresos per la protesta.

En paral·lel, han acabat de buidar els que duien fruita i verdura procedents del Marroc i l'han donat al Banc dels Aliments, que hi ha enviat tres furgonetes. Entre els productes, hi havia mongetes verdes i tomates. Alguns dels camioners atrapats asseguren que, tot i que tall els va agafar per sorpresa, entenen les protestes del sector.