La Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va acollir, el pasasat divendres, la reunió general dels membres de la Junta de Govern de la Comunitat d’Usuaris d’Aigua (CUA) de la Plana Litoral de la Muga.

En aquesta reunió es van explicar les diferents activitats desenvolupades des de la darrera reunió de la junta de govern, així com es va donar informació sobre les diferents reunions mantingudes amb agricultors i ramaders i es van transmetre informacions de caire econòmic, però sobretot va servir per exposar un seguiment detallat de l’estat actual de la sequera.

Al final de la reunió es va arribar a l’acord de realitzar un manifest unitari per part de la CUA de la Plana Litoral de la Muga amb les propostes per afrontar els reptes de la gestió de l’aigua a curt termini per a la Conca de la Muga i fer-lo arribar a la Consellera d’Acció Climàtica i a l’ACA.

Situació preocupant

En aquest manifest es fa constar la situació preocupant en què es troba actualment la Conca de la Muga, que és l’epicentre de la sequera a Catalunya. És la conca hidrogràfica amb menys aigua del país, i la que presenta un risc més elevat de manca d’aigua per la població resident, fins al punt que la previsió, si no plou significativament, és que no hi haurà aigua per abastir a la població resident de la Muga a finals de juny.

Segons l’acord de la junta realitzada el passat divendres, es fan arribar una sèrie de propostes al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en relació a actuacions immediates per pal·liar el col·lapse social i econòmic que la manca d’aigua pot ocasionar als municipis de la Conca de la Muga en els propers mesos.

Abastament a través de vaixells i dessaladores mòbils

Dins les propostes que es faran arribar hi ha que es realitzin les inversions necessàries per poder aportar aigua per a l’abastament de la població a través de vaixells, posar a disposició dessaladores mòbils necessàries per abastir a les xarxes d’abastament a la població dels municipis litorals de la Conca, preveure les compensacions econòmiques necessàries, i no prioritzar les actuacions d’urgència que poden malmenar els recursos hídrics de la conca de la Muga a mig termini, si no es estrictament indispensable per abastir a la població resident i la creació de la Taula de l’Aigua de la conca hidrogràfica de la Muga per abordar la problemàtica de les necessitats i la gestió dels recursos hídrics a mig termini.

Aquests propers dies la presidenta de la CUA de la Plana Litoral de la Muga i Alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot Font, sol·licitarà una reunió d’urgència amb el conseller David Mascort, perquè com a President del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, doni resposta a les peticions d’urgència expressades en aquest manifest.