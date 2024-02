El figuerenc Dídac Lee ha estat nomenat Acadèmic d’Honor i Ambaixador Extraordinari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED). Anteriorment, la Universitat Segle21 de Buenos Aires li havia atorgat el Doctorat Honoris Causa. «Durant el meu discurs d’ingrés —explica—, vaig reflexionar sobre la meva trajectòria acadèmica, caracteritzada, curiosament, per un nombre rècord d’expulsions universitàries. No estava gaire motivat i segurament tenia TDAH, el meu somni era crear productes innovadors tecnològics, inspirat pel Dr. Kabuto, creador de Mazinger Z. En comptes d’estudiar Algebra, em passava el dia venent ordinadors als meus companys de classe». I afegeix «aquest reconeixement transcendeix allò personal; és un missatge d’alè per a tots aquells que alguna vegada es van sentir desubicats dins l’esquema tradicional d’educació o d’èxit».