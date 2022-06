L’any 1973, aviat farà cinquanta anys, el matrimoni format per Pablo Lee i Leticia Hsing van obrir el restaurant Shang-Haï a Figueres, el primer establiment de cuina xinesa que hi va haver a les comarques gironines. Actualment, l’emblemàtic local del corriol de les Bruixes està dirigit per Fermin Lee, germà de Pablo. Un relleu que no ha fet més que reforçar el bon servei dels seus clients, oferint les millors receptes de les diferents regions de la Xina amb un toc empordanès basat en la cordialitat i l’ús de productes de proximitat.

La seva carta destaca per la varietat de propostes a escollir. Diferents textures, gustos i matisos poden sorprendre pels plats que combinen cuina tradicional i tocs d’innovació. «Fem plats clàssics per als clients de tota la vida. A poc a poc, també procurem introduir nous productes i formes de cocció», explica Fermin Lee. Plats històrics Els professionals que integren l’equip de cuina destaquen alguns dels plats més representatius del local, i que ja formen part de la història de la gastronomia local per la fama que han donat al restaurant. Aquest seria el cas de l’ànec lacat o la fondue xinesa, que només es fan per encàrrec. El restaurantShang-Haï sempre ha estat un lloc de trobada de famílies, parelles, amics i reunions professionals entorn d’una bona taula. La família Lee està molt arrelada a aquesta comarca que la va acollir i la seva resposta ha estat, des del primer dia, oferir amabilitat, professionalitat i els millors productes possibles, entre els quals hi ha una bona selecció de vins de la DO Empordà, els quals permeten un viatge de sensacions en el maridatge amb la cuina oriental picant o agredolça. Restaurant Shang-Haï Adreça: Corriol de les Bruixes, 11. Figueres Telèfon: 972 503 050 Web: www.restaurantxinesfigueres.com