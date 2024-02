L'Ajuntament de Figueres ha emès, aquest diumenge al migdia, un comunicat en què ha respost a la queixa de l'entitat Agrupament Escolta i Guia Sant Pere de Figueres. En el comunicat inicial de l'agrupació, l'AEiG Sant Pere es va queixar que no té poder de decisió en els actes de les Fires i Festes de Figueres i va denunciar actituds "amenaçants i vexatòries" per part de membres de l'Ajuntament.

ℹ️ Comunicat de l’Ajuntament de Figueres pic.twitter.com/OGqInBjeTd — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 25 de febrero de 2024

En la seva resposta, el govern figuerenc ha demanat la "col·laboració d'aquesta i altres entitats per ajudar a aclarir les greus acusacions que expressen en el seu comunicat i investigar els fets". L'Ajuntament ha defensat que "no es poden permetre actituds que no representen els valors que han de guiar i promoure’s a la nostra societat", però que, en cas de demostrar que les acusacions eren falses, "tampoc tolerarà que s’ataqui la dignitat de funcionaris o càrrecs electes, en definitiva, persones".

Pel que fa al comunicat emès promogut pel Consell Local de Joventut de Figueres, publicat el passat 21 de febrer, l'Ajuntament s'ha mostrat "sorprès de les queixes relatives al model de festa, procés participatiu i decisori, ja que aquest no s'ha modificat des de l'any 2021". De la mateixa manera, el govern ha dit estar obert a "aplicar les millores que siguin necessàries, amb un nou procés participatiu de les entitats durant tot aquest any 2024".