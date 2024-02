Els grups de SOM i Junts, a l'oposició a Castelló d'Empúries, han registrat, aquest dimecres, una petició formal de ple extraordinari de l'Ajuntament per a tractar el tema de la sequera. Les dues formacions, liderades per Agustí Ayats i Dolors Barceló respectivament, han basat la seva petició en l'article 19 del Reglament Orgànic Municipal que preveu aquesta possibilitat, amb la finalitat de debatre la situació actual de sequera i les seves repercussions. SOM Empuriabrava i Castelló i Junts per Castelló proposen la creació d'una comissió d'emergència tècnico-política i una taula general per afrontar la problemàtica en el municipi i lluitar “a favor dels interessos hídrics del poble” i la "falta de fermesa" del Govern de les actuacions anunciades per l'ACA amb l'obertura de pous que poden salinitzar els aqüífers, segons han denunciat col·lectius de pagesos. També volen "que s'informi a tots els grups" en el ple, de l'estat de la qüestió i que es faci el mateix amb tots els sectors afectats. El Govern de Castelló està en minoria amb regidors d'ERC, PSC i Demòcrates.